普京：外部因素是俄罗斯经济困境主因

北京时间12月18日下午消息，俄罗斯总统普京在当地时间周四中午12点召开年度新闻发布会，面对1200多名国内外媒体，普京对人们关注的卢布汇率，俄罗斯经济，油价和乌克兰冲突做出了回应。

普京认为当前俄罗斯的经济困境主要有外在因素导致。普京表示，俄罗斯2014年的财政预算仍有盈余，而俄罗斯的农业收入也将创下历史新高，今年的收成非常不错。

普京称，俄罗斯经济今年前10个月增长率在0.6%至0.7%左右，俄罗斯国内失业率仍然很低。在谈到国际油价时，普京表示，油价下跌有可能导致卢布汇率继续疲软，最差的情况下俄罗斯可能需要两年时间才能恢复。

普京认为，当前俄罗斯的主要问题是经济增长和卢布汇率，俄罗斯将采取更多措施使经济多元化，现在的情况多元化也是有利的。虽然俄罗斯央行和政府已经采取了足够措施，但是俄罗斯不会浪费外汇储备。普京称，俄罗斯央行的外汇储备还有4190亿美元。

在谈到通胀问题时，普京表示对抗通胀主要取决于俄罗斯央行，但是俄罗斯央行并不是唯一对通胀率负责的部门。俄罗斯政府必须每天，每周监控燃料和食品价格。

普京表示，外部状况让俄罗斯民众必须更加努力工作并提高效率。俄罗斯经济将适应低油价的现状。

普京称，俄罗斯央行在采取措施时将更加迅速，俄罗斯政府将采取2008年类似的成功措施。政府将采取强有力措施帮助经济恢复增长。

在谈到克里米亚冲突时，普京认为经济问题并非俄罗斯吞并克里米亚必须付出的成本，普京称西方国家正在建造新的“柏林墙”。

普京发表讲话期间，布伦特原油期货价格大涨0.96美元至每桶62.14美元，涨幅1.57%；纽约商品交易所美国WTI原油期货价格上涨0.91美元至每桶57.38美元，涨幅1.61%。黄金期货价格上涨0.38%至每盎司1199.20美元。不过，俄罗斯卢布汇率在普京讲话后快速跳水，截至发稿时卢布兑美元汇率从上涨超过2%到下跌0.62%

