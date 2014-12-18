普京发布会称俄经济最多两年就能恢复 期间原油走高卢布走低

在俄央行大幅加息、卢布暴跌、引发全球资产剧烈波动之时，普京于北京时间17:00（当地时间12月18日中午12点）召开年度记者会。对媒体提问的话题和交谈时间都不设限制，目前已经有1200多名俄罗斯国内外媒体代表报名出席，包括世界主流通讯社以及《纽约时报》等大报。

以下为文字直播（最新内容在最上面）：

-北约东进就像在建设新的“柏林墙”，西方国家开始挤压其他国家的空间。俄罗斯在乌克兰问题的立场应让其他国家明白，应该停止建设这面墙。在乌东部作战的人们是志愿参与的，没有薪酬，不是雇佣兵。

-美国曾侵占了原墨西哥的领土，这被视为是正常的。俄罗斯处理自己内部事务，反而被视为是不正常。

-经济的问题并非兼并克里米亚的成本。

（卢布快速走低，美元/卢布目前报63。）

-我们看到西方在建造新的“柏林墙”。

-俄罗斯央行不会耗尽其外汇储备。

（普京讲话期间，布伦特原油价格上涨至近62美元/桶。）

-当前俄罗斯的经济情况是由外在因素所导致的。

-目前，卢布下跌趋势有所好转，如果继续下跌，俄将缩减开支、采取强硬措施。

-俄罗斯央行和政府已经采取足够措施，央行不会浪费其外汇储备。俄罗斯央行有4190亿美元的外汇储备。

-目前形势不应称为“危机”，俄罗斯仍有大量外汇储备，加息只是临时措施。

-当前主要问题是经济问题和卢布。俄罗斯依然必须采取更多措施，使经济多元化。

-今年前10个月俄罗斯GDP增长0.6-0.7%。

-俄罗斯失业率依然较低。

-今年俄罗斯的耕种收成创历史新高。俄罗斯今年有一个创纪录的丰收。

-2014年俄罗斯联邦预算有盈余。

背景：

这次记者会是普京第10次同记者进行大型交流。第一次是在2001年，当时有超过500名记者出席。每年举办一次的惯例在普京2008年出任俄总理后中断，2012年，普京再度出任俄总统后又得以恢复。

记者会通常会持续几个小时，最短的一次是2001年，用时1小时33分钟；最长的一次是2008年，那次普京回答了100多个问题，用时4小时40分钟。去年，记者同普京交谈了4个小时多一点。

随着油价暴跌以及西方的经济制裁，俄罗斯金融系统出现危机。11月俄经济陷入停滞，本月以来卢布加速下跌，这种跌势在央行大幅加息650基点后不但没有好转，反而急速恶化，卢布/美元两天暴跌30%，外汇交易平台一度停止交易卢布。

俄罗斯国内也面临着物价上涨的难题，为此俄罗斯甚至采取措施限制粮食出口。明年俄罗斯银行和企业还面临着1200亿美元的外债到期

