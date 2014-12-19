瑞士央行将采用负利率促瑞郎汇率下跌

北京时间12月18日晚间消息，瑞士法郎兑欧元和美元汇率周四下跌，原因是瑞士央行宣布将采用负利率。

美元兑瑞士法郎汇率在周三交易中最高触及每美元0.9849瑞士法郎，相比之下周三报0.9741瑞士法郎；欧元兑瑞士法郎汇率最高触及每欧元1.209瑞士法郎，相比之下周三报1.201瑞士法郎。瑞士央行此前出人意料地宣布，该行将把银行存款利率设定在-0.25%，这一举措将从明年1月22日开始生效。

瑞士央行此举旨在遏止瑞士法郎的上涨走势，将欧元兑瑞士法郎汇率限制在每欧元1.20瑞士法郎的上限。该行发表声明称：“在过去几天时间里，多种因素促使安全投资的需求增长。引入负利率旨在令持有瑞士法郎投资的吸引力降低，从而为最低汇率提供支持。”

BK资产管理公司的外汇策略董事总经理鲍里斯·施洛斯贝格（Boris Schlossberg）指出，俄罗斯的货币危机“可能已经令瑞士法郎的避风港投资需求加快增长。如果俄罗斯卢布继续贬值，那么从俄罗斯流入瑞士法郎市场的资本可能会进一步增加”。

但他同时表示，市场仍对瑞士央行长期保持当前水平汇率的能力感到怀疑，原因是欧元区货币官员继续暗示其将在明年初推出一项大规模量化宽松计划。

美元兑俄罗斯卢布汇率周四一度攀升至每美元63卢布上方，但随后则回落至61.06卢布。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）在莫斯科召开新闻发布会称，俄罗斯经济最多在两年内就将回弹。他表示，俄罗斯拥有足够的外汇储备，但不希望俄罗斯央行为保护卢布而耗尽外汇储备。普京还称，俄罗斯政府将采取足够的措施来扶持本国经济。另外他还表示，俄罗斯卢布汇率的下跌主要与最近原油价格的下跌有关。

与此同时，美元兑欧元汇率则有所上涨，原因是美联储主席珍妮特·耶伦（Janet Yellen）周三基本上排除了在明年4月份以前加息的可能性。过去一个星期时间里，美元兑欧元汇率一直都在下跌。

美联储在昨日公布的货币政策声明中加入了新的措辞，称其将在开始加息以前保持“耐心”。欧元兑美元汇率周四最新报每欧元1.2317美元，相比之下周三报1.2344美元。

