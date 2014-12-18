环球股市速递：3星期内28倍投资利润如何实现的？

就在所有人都想着年底了，准备高高兴兴过圣诞和新年了的时候，就在你身边，人类历史上最大规模的投资活动正在如火如荼的进行着。这就是中国股市。而你，如果还是没有察觉，那你一定要耐心的看完这篇文章，或许，2014-2015年的投资回报，会因为这篇文章有大幅改变。就在上周五，中国股市沪深两地总成交量达到1万亿的规模，刷新了世界记录。可以毫不夸张的讲，这是人类历史上最大规模的投资活动，而你如果再次错过，就太可惜了。来看看如果可以抓住这次机会，你能赚多少吧！

中国股市创造奇迹，有钱，就这么任性

中国股市目前年内累计涨幅高达将近50%，雄霸全球股市涨幅榜。同时还创造了成交额破万亿的世界记录，总市值超过日本成为全球第二大股市，与中国世界第二大经济体的身份相匹配。之前的系列分析已经讲述了大量新资金的涌入，新发私募，沪港通，基金和银行理财资金，以及央行政策，给市场注入了源源不断的血液。市场的资金供给是资金需求的两倍，这样充足的资金，股市怎么会不大涨。

疯狂的股市，如此任性，根本停不下来

就在本文截稿时，本周一，上证指数持续单边牛市不改，沪市上升2.81%， 而深市上涨了4.84%！这对于单日指数的涨幅来说，简直可以用疯狂来形容。上周沪深两地总成交量再创世界纪录。中石油两个涨停，券商股几乎全板块涨停。这在中国股票牛市历史上，也未曾见过。当然，这样的行情并不是每天都有的，中国股市沉寂了6年后，再次出现巨大的井喷行情机会，其实一点也不奇怪。中国老股民都记得1999年的5.19行情，两个月内大涨70%，调整都是一天的行情，然后指数又是一波接着一波的新高。 2006-2007年的行情也是一样。而当下这波行情已经超出了很多人的想象，更是颠覆了过去的行情。就连证监会的发言人也表态：我们尊重市场的选择。所以，我们不能再以个人的狭隘眼界和思维去度量这个市场。顺势而为，最大化这次行情的利润，是你需要考虑的。如果你可以大胆猜想这次的牛市行情可以挑战2007年创造的高点，那么，中国股市一定是你2015年投资的终极产品！

大环境相似，牛市扎实的基础

很多经济学家一直在谨慎唱衰中国股市，认为中国经济增速放缓，怎么可能制造出一个持续的牛市？但是历史上也出现过经济增速下降，股市却蒸蒸日上的情况。比如中国的1996-2000年。而2014年之前的环境与1996之前环境的相比，有很多方面有惊人的相似。比如：1996年之前，利率过高，政策偏紧，改革缓慢，金融风险。而1996年之后，由于利率下降，政策改为更加宽松，改革提速，等原因，中国股市走出了一波大牛市。现在的2014年也是一样，利率开始下降，政府将出台更多的宽松政策组合拳，这必将在政策上给这波2014年底开始的牛市奠定扎实的基础。

你该如何参与，最大化这次绝佳机会

现在不是给这样一个充满机遇和热血的市场歌功颂德的时候，而是需要你勇于参与的市场的时候。稍稍冷静下来算一算，其实真正帮助你赚到钱的股票非常集中，几天前抓住了银行，保险，券商石油等板块的投资者才能赚到钱。而更多地散户却‘满仓踏空’，即重仓买了很多股票，却没有涨，甚至还有些跌了。在这么大的牛市面前，看到别人赚得合不拢嘴，而自己赚不到钱，你的心情可想而知。但是，如果你在这一个月中买入了中国股指（KVB交易平台中提供的产品：上证指数SHCOMP，或者，沪深300(3345.927, -14.67, -0.44%)指数CHINA300），那么这轮行情，你不会踏空，而是赚的盆满钵满。而这一切，也许只是刚刚开始，好戏还在后头。（沪深300指数：是上海和深证股票市场中选取的300只样本股票组成的指数，覆盖中国大陆6成左右市值，极具代表中国股票市场。）

KVB客户的投资回报

我们KVB的客户，特别是听取了我们分析的VIP客户，都得到了非常可喜的回报。即使在公开渠道中我们的分析，从三周前我建议买入上证指数SHCOMP 在2480点（其实我在KVB推出这个交易产品，上证还在2350点的时候就早早建议大家做多了），至本周一收盘3015点，21%的涨幅（同期的上证300指数上涨28%），3星期内，为你带来了21倍或者28倍的投资回报。即，使用1万元建立的仓位，在3星期内实现了28万的收益！（以上计算为使用100倍杠杆得到的毛利，不包括隔夜利息的收或付）那你的损失呢？在多数情况，可能至多也就是你的初始投资1万元。这样的投资机会值不值，由各位投资者自己分析。

TIP：有人说，现在的股市像只分会飞的猪，连猪都飞起来了，怎么买都能赚钱。也有人担心飞得越高，跌得越惨，所以，应该等机会做空中国股市。而假使市场真的出现大跌那一天，这么，‘股指交易’的优势将显现得更为明显。因为，如果股市下跌，你可以做空（卖）股指，一样能赚到差价而牟利。

