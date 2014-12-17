外国投资者正大规模采购美国国债

北京时间12月17日凌晨消息，媒体周二分析文章指出，来自中国、日本、瑞士和其他国家的买家正在以两年以来最快的速度采购美国国债，这一趋势也使得美国政府债务的收益率在美国经济增长逐渐加速之际出现了新低。

外国投资者们的积极采购凸显了全球市场动荡和经济增长不平衡的背景下，对于安全的政府债务的广泛需求。数据所确认的旺盛的海外买盘有助于解开在2014年困扰很多评论人士的一个谜：为什么在美国经济增长加速之际，国债价格一直在上涨，收益率持续下跌？

美国国债价格的上涨让华尔街的预测人士们深感不解，十年期国债的收益率在周一时候仅为2.12%，远低于2013年年底时候的3%。很多策略师在年初时候曾预期，美国国债收益率会上涨至接近4%的程度——他们中的大多数都在之后降低了自己的预估值。

很多分析师和投资组合管理人都说，美国国债的海外需求可能帮助缓解2015年时候可能出现的国债抛售局面——投资者们普遍认为，美联储2006年以来对短期联邦基金利率目标值的首次提升会有这样的效果。

包括中国在内的很多国家都通过购买美国债务来调整自己的汇率，增加出口相关行业的竞争力。与此同时，很多交易员和投资者都认为，美国国债也受益于任何市场的不安定，特别是来自新兴市场的波动。美国国债长期以来都是市场波动性加剧，股市和低评级债券等风险资产的价格下跌之际寻求避险的选择。

加拿大丰业银行的美国利率策略主管盖伊-哈塞尔曼（Guy Haselmann）说，“长期美国国债的收益率会维持较低水平很长时间。”

法国农业信贷银行利率衍生品策略师乔纳森-瑞克（Jonathan Rick）的估算显示，外国央行和私人投资者在2014年的前九个月中净购入2840亿美元美国国债。相比之下，2013年的前九个月中的采购规模仅仅是832亿美元——而这期间有所谓的“缩减震撼”，也就是美联储首次表示将会减少每个月证券采购规模后，投资者们抛售美国国债的趋势。

需要说明的是，这样的采购规模还是远低于2008年金融危机和2011年欧元区债务危机之后出现的峰值。

但是近期油价的连续暴跌使得投资者们对于欧元和日本经济增长陷入停滞，很多新兴市场国家走势放缓的担忧变得更加具体。

美国国债的收益率相比其他发达国家的政府债券还是有更大的吸引力，而相对强势，并且被很多分析人士认为会在2015年继续上涨的美元汇率，让外国投资者可以通过在美国的投资获得一些额外的回报。

周一时候，日本的十年期政府债收益率仅为0.375%，德国的十年期国债收益率是0.625%，法国和英国基准国债的收益率分别是0.897%和1.807%。

来自美国财政部的数据显示，截止9月，中国在2014年内净购入1550亿美元美国国债。这个数据还不包括到期年限在一年或者以下的所谓财政部票据。数据也指出，日本的美国国债持有量同期净增长393亿美元，巴西增持169亿美元，瑞士的持有量增加95亿美元——被市场人士普遍认为被中国等一些国家用作采购美国国债的代理的比利时，2014年以来增持970亿美元美国国债。

有分析师指出，中国这个美国国债最大海外买家的需求可能随着该国经济增长的放缓而减少。截止9月结束时，中国持有1.27万亿美元美国国债。

随着投资者们为2015年的联储加息做好准备，美元兑很多货币的汇率都在上涨中，相应被削弱的就包括了人民币。这一变化使得中国出售人民币并买入美国国债，以这种操作压低人民币汇率的需要变得不是那么明显。

野村证券国际在纽约的利率策略师Stanley Sun说，“考虑到经济放缓的大背景，更弱的人民币和中国参与其他投资的意愿，更长期的趋势应该是，他们对美国国债的买入兴趣将有结构性的下降。”

但是加拿大帝国商业银行世界市场公司在纽约的国债交易主管汤姆-图西（Tom Tucci）说，他很有信心，“只要美元维持强势”，中国和其他投资者就会继续是美国国债的买家。

不过也不是每个人都这么认为。加拿大皇家银行资本市场在纽约的美国利率策略主管迈克尔-克罗赫迪（Michael Cloherty）就预期，十年期美国国债的收益率会在2015年年底时候突破3%。他表示，“国债市场年内的大涨让很多人都促不提防，但是这种走势其实有些过头了。收益率处在这种低水平，并没有计入美联储将会提高利率这种情况。”

无论如何，对投资者而言，在2014年买入美国国债还是一个优胜策略。巴克莱银行的估算显示，作为价格上涨和利息付款的共同体现，美国国债截止上周五的总回报率是5.3%。相比之下，同期标准普尔500指数的回报率是15%，低评级企业债的回报率是0.8%。

此外，旨在强化银行承受未来经济冲击能力的新规则的实施，也使得美国银行业成为美国国债的大买家——2014年1月到9月，它们的国债持有量增加了1419亿美元。

