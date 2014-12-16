阿里网购价格指数下滑通缩、货币贬值预期升温？

当前，中国是否面临通缩风险？人民币汇率未来究竟是贬是升？或许一切疑问可以从最贴近生活的网购价格中寻觅线索。



彭博经济学家欧乐鹰(TomOrlik)撰文称，衡量中国最大电子商务平台消费价格的一个新指数——阿里巴巴网购核心商品价格指数(ASPI)，为中国通胀压力减弱增添新证据，增强了市场对于央行进一步放松货币政策、人民币贬值的预期。



ASPI指数显示，11月份网购价格同比下滑0.9%，跌幅低于10月份的1.3%。ASPI基于阿里巴巴旗下淘宝和天猫零售平台上10万种具有代表性的产品的价格汇编而成。



在一定程度上，网购价格下滑反映出拥有海量卖家、价格对比容易以及折扣促销活动丰富的网上销售平台的竞争压力。与官方数据和其他来源的证据一同考虑的话，网购价格下滑反映出中国面临的通缩压力上升。



就官方数据来看，国家统计局12月10日公布的数据显示，2014年11月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨1.4%，涨幅创下自2009年11月份以来的新低。对此，专家分析表示，在政策等因素影响下，物价仍然在可控范围内。



此外，同日公布的11月PPI环比下降0.5%，降幅比上个月扩大0.1个百分点；同比下降2.7%，降幅比上个月扩大0.5个百分点。交通银行首席经济学家连平表示，综合CPI与PPI叠加影响，当前应警惕通缩风险，今年全年物价和经济增速都会继续放缓，明年CPI和经济增速可能还会继续回落，CPI在1.5%到2.0%之间徘徊，经济增速估计在7.2%左右。



就汇率而言，通胀或通缩虽然不是影响中国汇率政策的决定性因素，但CPI走低会增加中国加快人民币贬值的可能性，反之亦然。欧乐鹰曾指出，2005年到2008年，人民币持续升值，2008年上半年升值速度最快，当时通胀率达到了8%。



对于未来人民币汇率走势，阿里巴巴网购核心商品价格指数的贬值预期是否成真？招商证券宏观研究主管谢亚欣表示，今年汇率不会突破6.26的年内低点，6.2仍然是一个关口，而且市场本身会波动，6.2不一定破不了，但是从现在到明年一季度，6.26还是一个比较重要的位置，不会轻易被破掉，因此今年人民币贬值的空间不大。



谢亚欣表示，这一轮人民币汇率走弱是在美元走强的背景下发生的。自9月以来美元指数就已经开始走强，从81到近期高点的89，上升了11%。外围的美元走强和资金外流导致人民币汇率走弱和央行减少干预使汇率更多反映了供求状况。



贬值趋势什么时候会改善？“我不特别认同央行放货币导致人民币汇率走弱的说法。所以关于这一轮人民币汇率走弱何时结束，我认为一要看美元走强的趋势何时进入休整阶段。美元88~89是2008年经济危机时候创下的，是一个很重要的阻力位，需要重点观察。美元汇率走强带来的资金外流什么时候结束，那么人民币汇率走弱也将基本结束。现在看来，如果美元进入盘整，这一轮人民币汇率走弱可能接近尾声。这是对最短期的看法。”谢亚欣称。



据招商证券预计，2015年全年人民币汇率的走势将在(6.0，6.3)这样一个区间内波动，在强势美元的前提下，人民币汇率进一步走强的空间不大。



