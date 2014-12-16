明日股市三大猜想及应对策略

实现概率：80%

具体理由：本周四起新一批IPO将申购，各大券商预计本轮打新冻结资金将再创历史记录，将达到惊人的2.2万亿。不过如此惊人的巨资分流，大盘却无视，周二早盘两市蓝筹股再次风云涌动，带领股指大幅反弹。可见，当前A股资金面已发出异常宽松的信号。

自从今年6月开始，每一轮打新确实极大分流了市场资金，这也造成每月新股申购期股市便出现不同程度下跌。不过11月份股指的凌厉爆发，彻底打破了这一逢打新便下跌的魔咒。这一方面说明了市场流动性的重演，如央行降息、理财产品收益率下降、房地产拐点隐现等，都是增量资金的来源；但另一方面更深层次来看，则是市场对中国改革、经济升级与转型充满信心，同时高层反腐净化了市场、提高了民族凝聚力。在这些重磅利好组合拳下，A股强势爆发，受新股申购的影响自然也就减弱了。因此，在股指牛市冲天下，对低估值、低价、高股息率的二线蓝筹，我们可大胆买入。

总体来看，今日证券股的再度全线大涨或因周五国信证券发行有关，以及近期大盘成交量持续较高缘故，同时证监会两融检查并未发现严重问题，也在一定程度上稳定了投资者的信心，而沪指再度站上3000点表明短期内仍无系统性风险。

然而大盘虽然在券商股王者归来下，再次回到3000点，但创业板为首的题材股却再次下跌。两市再现前期的一九现象，其背后便暗藏了新入场资金与市场存量老资金的博弈，而由于新增资金巨大，因此两股资金博弈中，老资金频频处于劣势。

而在两股强大资金博弈使市场风格频频切换下，我们当前务必保持清醒的头脑，不应个股一时的涨跌，而造成盲目的追涨杀跌。同时对于如此极端的行情，好股互动也认为可用三大策略来应对。比如，对前期资金强势进驻，近期回调到位的蓝筹股，我们可大胆逢低布局，如近期券商股的再次爆发；对符合高成长、且还未加速上涨的小盘股，我们也不应一时跑输股指而急于调仓；对近期大幅上涨、已经严重超买的，逢反弹我们可获利了结。

应对策略：对低估值、低价、高股息率的二线蓝筹，可大胆买入。

主力猜想：打新料吸3万亿 国信证券最受关注

实现概率：80%

具体理由：就在市场热议明年新股发行节奏的同时，本周股市也将迎来年内最后一轮新股发行。我们注意到，近期新股融资规模节节攀升，11月就出现了海南矿业、华电重工和三环集团这3只融资额超过10亿元的新股。而本轮新股中更是推出了国信证券这样募集资金接近70亿元的大盘股，这样的发行节奏在今年的历次新股发行中都是少有的。

对于市场最为关心的冻资问题我们通过统计后发现，虽然从冻结资金倍数来看，10月底行情的启动导致11月投资者打新热情有所退潮，但冻结资金量依然达到历史最高值1.4万亿，也突破了之前新股发行冻结资金不超过1万亿的规律。据中银国际证券预测，本次新股发行将累计冻结资金3.1万亿，其中12月22日将冻结2.91万亿。

机构对此表示，虽然冻结资金将于12月26日全部解冻，但是临近年底银行苦苦拉存款的时候，各个市场的资金面都会比较紧张，这么大规模的发行新股，冻结资金仍会对市场的资金面产生一定的压力，短期市场波动或进一步放大。东北证券也认为，年终效应致使资金面紧张，与新股周期相叠加，流动性问题将会对市场估值造成较大影响。

虽然上述分析人士认为，本轮新股发行造成的资金面紧张对股市不利，但也有声音表示，目前的新股发行压力已经不大，受发行规模、发行市盈率、融资额等限制，打新依旧还会是一场包赚不赔的比运气福利大赛。

在这12只新股中，春秋航空和国信证券最受机构关注。春秋航空被称为中国民营航空在资本市场的第一股，兴业证券表示，国内低成本航空空间巨大，伴随春秋航空上市后品牌效应增强，按照1.3到1.5倍市盈率测算，公司合理申购价格为17.25到19.90元。

而国信证券则是A股市场时隔两年多再次迎来的券商股，鉴于近期证券板块的火爆，多数机构认为国信证券申购的吸引力会非常强。如中银国际证券表示，IPO公司的市盈率相对二级市场会有较大折价，从目前二级市场情况看，国信证券的发行价很可能远低于券商行业中目前价格最低的太平洋，加之券商板块前期涨幅巨大，可能引发网上小资产客户抢购。

应对策略：由于新股发行时间间隔短，资金不能重复利用，因此，市场资金面仍然面临考验。

热点猜想：TCL发布110%高色域量子点电视

实现概率：75%

具体理由：近日，全球领先的科技企业TCL已率先发布中国第一台量子点电视——TV+量子点电视H9700，一举宣告了全球彩电业量子点时代的开启。

据悉，中国第一台量子点电视H9700是TCLTV+家庭娱乐电视家族中的旗舰产品。其率先采用了被视为全球显示领域最尖端技术的量子点显示技术和TCL真彩显示技术，色域覆盖率高达110%，是目前全球色域覆盖率最高的电视产品。同时，该产品配备了哈曼卡顿A级音响、采用了北欧印象极简外观设计、搭载了TV+OS和首发影院、微信互联、海量视频内容等功能应用，代表着当前全球彩电产品的最高水平，并被业界视为2015年全球彩电业的巅峰之作。

量子点是一种非常前沿科技的纳米材料，其晶粒直径在2-10纳米之间。量子点的光电特性很独特，它受到电或光的刺激，会根据量子点的直径大小，发出各种不同颜色的非常纯正的高质量单色光。量子点应用到显示技术上，可以借助量子点发出能谱集中、非常纯正的高质量红/绿单色光，完全超越传统LED背光的荧光粉发光特性，实现更佳的成像色彩。因此，量子点显示技术被视为未来高效提高彩电色域值的最佳方案，更是全球显示行业新的技术风向标。

应对策略：相关概念股TCL集团以及旗下具有量子点技术的海王生物等可适当关注。

