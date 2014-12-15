国外的银行危险了 PayPal等涉足贷款业务

PayPal这样的支付厂商进入贷款领域，将让传统的银行业高管感到担心，新型平台可能让企业绕过银行，直接获得贷款

近日美国贷款网站LendingClub成功上市，互联网金融再度引发关注。而据英国金融时报网站报道，除了新兴的P2P网络贷款之外，诸如PayPal这样的支付厂商，也正在进行业务多元化，进入消费者和企业贷款市场。在支付和收款环节领域被互联网公司抢先的传统银行业，正在面临贷款业务被抢走的危险。

在国内，“互联网金融”的概念风靡一时，但是在美国市场，基于互联网的金融创新，早已有之，包括LendingClub这样的厂商，被归入了“非银行贷款商”的类型中。

众所周知的是，2008年金融和经济危机之后，全球的银行业受到重创，贷款等业务全面萎缩。随后，一大批互联网新创公司出现，进入了贷款市场，非银行贷款业务近些年大幅增长。

网络贷款公司LendingClub的成功上市，成为标志性的事件，让人们看到了网络银行业的发展前景。该公司的借贷资金来自网民或者机构投资人，已经累计对企业和消费者贷款60亿美元。在上周上市后，LendingClub的市值已经攀升到了90亿美元。

支付厂商PayPal（PayPal）负责贷款业务的高管阿勒卡（SteveAllocca）表示，互联网贷款的商机巨大，目前看到的只是冰山一角，“这是一个银行和传统的贷款公司没有服务好的市场。”

PayPal是全球支付市场知名度较大的公司，但是其也从事这企业贷款业务。迄今为止，PayPal面向企业和消费者提供的贷款累计高达2亿美元。

和LendingClub等专业的贷款网站相比，PayPal还只算是小巫见大巫。不过众所周知，明年，PayPal将会从eBay中分拆出来，而眼下伴随着苹果的进入，第三方支付市场竞争越来越激烈，PayPal必须在贷款等新领域积极扩张。

通过传统的支付业务，PayPal已经和商户为主的中小企业建立了联系。去年九月，PayPal推出商户贷款业务，每次一家商户最多借贷六万美元，目前共有3.5万个商户获得贷款。

通过支付和收款业务，PayPal掌握了商户的大量财务信息，可以根据收入变化数据，评估贷款商户的风险。另外，传统银行业收取的是利息，但是PayPal对于贷款则收取固定的费用。

除了中小企业贷款之外，PayPal目前也有对于消费者的贷款服务。

在网络贷款领域，目前出现了一批以LendingClub为代表的领先厂商。需要指出的是，对于PayPal等支付公司而言，他们进入贷款的目的，并不是和LendingClub等“死磕”，而是通过企业贷款，稳固传统的支付和收款服务的地位。

在第三方支付领域，PayPal行动较早，去年支付规模高达1800亿美元。但是伴随着谷歌(微博)钱包、苹果支付、亚马逊，以及美国零售业推出支付工具CurrentC，PayPal在这一市场压力巨大。

因此PayPal需要用贷款服务，稳定中小商户收款的市场份额。

英国金融时报指出，PayPal这样的支付厂商进入贷款领域，以及LendingClub这样的网络贷款公司的出现，将让传统的银行业高管感到担心，新型平台可能让企业绕过银行，直接获得贷款。

在传统的商业银行中，向个人和企业吸纳存款，然后提高利息差放出贷款，这仍是一个重要的商业模式。

但是在金融业和互联网的融合上，银行业思维陈旧，将市场商机交给了互联网创新公司。比如在各国的手机支付上，领先的产品并非来自银行或是信用卡公司，而是互联网公司。

在支付之外，传统银行正在面临损失另外一块“贷款”的阵地。

对于互联网金融，谷歌等互联网巨头也已经有所布局。在LendingClub上市之前，谷歌已经向其投资了1.25亿美元，获得7%的股权，彼时公司估值仅为15.5亿美元。

另外谷歌早前也曾经进行尝试，面向一些搜索广告的企业买家，提供小规模贷款服务。

在通过贷款服务拉拢中小商户和卖家上，亚马逊动作更早。亚马逊早在2012年，便开始向一些网络卖家推出贷款服务，解决资金紧张问题

