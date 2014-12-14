维密内衣公司的七大惊人之处

维密年度大秀于12月2日举行。公司的店面销售如何？泰勒•斯威夫特将有何表现？本文将为您揭晓所有的一切。

2014年度维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）时尚秀于周二晚上在英国伦敦揭幕，维密的天使们正跃跃欲试。该品牌由美国商人罗伊•雷蒙德于1977年创立，多年来一直保持强劲的销售势头，是女士们熟知的内衣品牌。维密是全美规模最大的内衣连锁商，店面超过1,000家（截至2014年8月2日）。公司现任首席执行官是莎伦•杰斯特•特尼，于2006年接掌公司。

维密的产品知名度非常高，但该公司还有许多不为人知的趣闻。趁着这场年度大秀，本文特地从七个方面介绍一下这家零售巨头的是是非非。

1.维密的广告宣传一直饱受争议。

今年10月底，维密针对旗下名为“Body”的文胸系列进行的“完美身材”（Perfect Body）宣传活动引发众怒。在该公司的宣传图片上，“完美身材”的字样印在超模的身体上，暗示超模们拥有最为完美的身材。这就让消费者们不乐意了。在英国，超过16,000人发起请愿，指控这种宣传是明目张胆地搞身体歧视。

维密对这些诉求作出了回应——至少是在一定程度上。在今年11月初，这家女性内衣品牌更改了网络宣传的措辞。但是，零售店面的“完美身材”宣传仍然大张旗鼓，让不少消费者郁闷不已。

2.维密率先引入数字文胸技术。

你没看错。维密甚至还涉足到可穿戴设备领域。据维密官方网站透露，消费者只用花70多美元，就可以购买一款名为“Incredible by Victoria's Secret”、可与心率监控器兼容的运动文胸。这款高科技内衣有两种色系可选，分别为粉色的“Hello Lovely”和灰黑色调的“Black Marl”。网站对该款产品的介绍是：“本款运动文胸为您提供不可思议的最大支持度，尤其适合跑步、拳击和高强度的健身运动，并且可与大多数心率监控器兼容，是健身领域的前卫产品。”但有趣的是，该产品配有心率感应器，却没有监控器。产品介绍也说了：“可与各大品牌的卡夹式心率监控器配合使用。”

3.财务状况持续向好。

根据最新的年度报告，维密每平方英尺的销售量在最近三年内持续增长。例如，2011年，每平方英尺店面销售额为754美元。2012年，该数据升至817美元，并在2013年小幅升至824美元。而且，单店销售额也同样保持逐年增长势头。例如，2011年，该数据为445.3万美元，2012年和2013年分别为489.2万美元和496.9万美元。

4.公司店面遍及美国和全球。

根据2014年发布的最新年报，维密声称：位于美国的店面将从1,019间增至1,060间。维密在全球其他国家的店面也将增加，其中：加拿大的店面将从26间增至34间，英国将从2间增至5间。

5.维密超模的文胸价值高达数百万美元。

据好莱坞娱乐网站E! Online爆料，自从克劳迪娅•希弗在1996年佩戴了一款价值百万美元的文胸以来，这种缀满宝石的服饰价值一路上涨。今年的维密时尚秀将有两位“维密梦幻文胸（Fantasy Bra）”超模登场——亚历桑德拉•安布罗休和阿德瑞娜•利马。她们佩戴的文胸将缀满钻石、红宝石和蓝宝石，价值也翻了一番。

但是，对于时装展示会上模特穿戴的文胸而言，200万美元谈不上最贵。据E! Online透露，海蒂•克拉姆和吉赛尔•邦臣分别在2001年和2005年佩戴的文胸价值高达1,250万美元！

6. 公司由L Brands持有。

维密隶属于L Brands公司旗下，该公司的创始人是莱斯利•卫克斯奈，目前依然执掌大权。随着维密的发展，该公司逐渐拥有了Bath and Body Works、Pink、娜圣莎（La Senza）和Henri Bendel等零售店铺。“1963年，莱斯在俄亥俄州的哥伦布创建L Brands，当时这家有限责任公司在Kingsdale 购物中心（Kingsdale Shopping Center）只有一间店铺，第一年的销量是16万美元”，该公司的网站上如是介绍，“在莱斯的领导下，L Brands迅速从一家服饰专业零售商演变成为市值约100亿美元的专业市场领军者，旗下拥有超过9万间联属公司，各自专注于内衣、美容和个人护理产品类别，为顾客带来性感、精致和青春永驻的美好感受。”

7. 泰勒•斯威夫特：维密品牌大使和好伙伴？

从很多方面来说，过去几个月泰勒•斯威夫特都是媒体的宠儿。她上了《时代》（Time）杂志的封面，推出了最新专辑《1989》，她还是纽约市的大使，曾经和Spotify发生过公开冲突，现在，她出现在维密的秀场上——连续第二年为维密走秀。根据时尚网站 InStyle的说法，她显然和很多“天使”（维密时尚秀中的世界顶级模特的代称——译注）都合得来。比如该网站报道，在演出之前，她曾和卡莉•克劳斯、莉莉•奥尔德里奇、坎蒂丝•斯瓦内普尔和贝哈蒂•普林斯露等一众姐妹一起在伦敦逛街。