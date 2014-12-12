陌陌赴美上市前夕公司CEO唐岩遭老东家炮轰

国际在线消息（记者 张栎）：被称为中国社交第三大网络的“陌陌”，于美国当地时间11号在纳斯达克交易所挂牌上市，开盘价14.25美元，首日大涨26.07%，以收盘价计算，陌陌市值31.74亿美元。该公司创始人、CEO唐岩的个人身价约为7亿美元。不过就在陌陌上市前夕，唐岩个人却遭遇老东家网易公司的指责，网易发表公开声明称唐岩没有职业操守并存在个人作风问题。这引发业界关于企业如何对待离职员工的热议。

唐岩曾经供职网易公司8年。此次，网易指责唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创‘陌陌’”。另外，“唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻张思川创立的四度北京广告有限公司输送上百万元经济利益。”

网易这份声明无异于一枚“重磅炸弹”。 一直以来，网易被称为创业者的“黄埔军校”， 除了陌陌总裁唐岩，还有YY语音创始人李学凌、雪球财经创始人方三文、“春雨医生”创始人张锐、大可乐手机创始人丁秀洪等等，都是网易系出来的，且在创业界都做得风生水起。记者专访到了雪球财经创始人、网易原执行副总编辑方三文。他自称深知唐岩事件的内幕。“这个事情，我觉得这里面的大多数事情当时都有结论，花这么长时间再把它翻出来，我确实无法理解这是为什么，我搞不清楚他的用意。”

陌陌本月10号更新其招股书，针对网易炮轰CEO唐岩一事做出回应。陌陌方面表示，指控是毫无意义的，将坚决为自己辩护。同一天，网易公关负责人则回复称：声明是针对唐岩个人，并不针对陌陌公司。

其实，在互联网企业，很多人会在合适的时机选择离职创业。当年离开网易创办雪球财经的方三文就表示，企业应该宽容对待离职员工。“我觉得每个人都是独立的人，就是每个人给一个公司工作、给一个老板工作，都是阶段性的。所以说有能力有想法的人去创业是必然的，作为老板来说应该乐见其成吧，我觉得这才是一个比较正常的心态。”

同属于网易系的大可乐手机创始人丁秀洪，也鼓励年轻人大胆地去追求自己的理想。“我觉得每个人都有追求梦想的权利啊，现在中国也不实行（工作）终生制，也不是进一家公司，我就要终生为你服务，年轻人都有自己的想法，我觉得要尊重。要尊重每个人的梦想。”

企业该如何对待离职员工？是挥手轻松说再见，留下一些思念和怀恋；还是反目成仇人，最终不相往来？在阿里巴巴的公司文化中，同事间互称“同学”，员工离职称“毕业”。前不久，阿里就召开了“离职校友会”，2000多名曾经的阿里人和马云一起叙旧。

人力资源社会保障部国际劳动保障研究所主任马永堂先生认为，员工有选择自由，企业有用人自由。一些科技创新企业，应慎重对待员工离职。“有一些科技创新型的企业，一般员工都是受过高等教育，知识技能都比较强的，特别是在一些关键的岗位上的人离开的话，对企业来说是一种损失，因为这种人才不是一天两天能培养出来的，另外招到别的同类型的背景的人在具体操作中还需要磨练，还需要进一步熟悉操作程序、企业具体的工作环境。”

马永堂认为， 离职员工并不是“泼出去的水”，而是企业的宝贵财富，离职员工将来有可能成为企业的重要客户和资源。

