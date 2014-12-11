连续天量成交 谜一样的A股巨资从哪里来?

北京12月11日电11月底以来，伴随着股指的上行，A股单日成交新高被不断改写。12月9日，A股更是创下逾1.2万亿元的新“天量”。成交天量的背后，巨额资金的来源成了一个“谜”。





大量的买入资金来自于个人投资者



记者从第三方数据平台获得的信息显示，从12月1日至9日的八个交易日中，超大单和大单净卖出资金1800多亿元，而同期小单净买入资金1500多亿元。



这意味着此轮罕见的行情中，资金实力雄厚的各类机构可能总体上呈现卖出行为，而拿过资金接力棒的正是个人投资者。



根据统计，12月份以来，QFII、RQFII、社保基金等各类长期投资机构净买入量占比较小，法人机构逢高减持基本呈现净卖出状态，基金中私募基金买入占比较大。



不过，即便是投资基金类机构以净买入为主，但是净买入资金量也远不及散户。近期大量的买入资金来自于个人投资者，其中又以10万元以下的中小投资者居多。



来自证监会[微博]的统计也验证了这一判断：11月24日至12月4日，一般法人机构在二级市场净卖出1252亿元，各类专业机构投资者合计净买入309亿元，自然人投资者净买入659亿元。



此外，过去几年中，“三高”(高发行价、高市盈率、高超募)IPO和大小非减持造就了为数众多的“新富豪家族”。有业内人士估计，在当下股市“赚钱效应”的吸引下，不排除这些家族性资金大规模回流二级市场的可能。



“在实体经济尚未企稳，楼市等其他投资渠道收益率下降的背景下，社会资产正在经历配置的再平衡过程。”汇丰晋信基金[微博]经理丘栋荣说，正是这一过程促成了A股的放量攀升。



融资炒股造就“杠杆上的牛市”



仅从数字上来解读，散户似乎已经成为本轮行情的主力。事实上，开户数据的确在某种程度上印证了股民的热情。



来自中国证券登记结算有限公司的最新数据显示，12月1日至5日的一个交易周内，沪深两市新增A股账户达到59.75万户。这已是这一重要指标连续第八周突破20万户。



在中国股市的新生力量中，“80后”和“90后”占据了相当大的比例。“‘新一代股民’正在崛起，并成为这一轮行情重要的推动力量。”上海证券监事长姚兴涛说。



比起经历过2007年股指暴涨狂跌的老股民，这一投资者群体风格更加激进，对市场的风险意识则明显弱于前者。



但这，显然并不足以支撑起不断刷新的“天量”。



“与以往的历次行情不同，本轮行情中成交量的巨幅放大与各种形式的融资密切相关，甚至可以说是一轮‘杠杆上的牛市’。”光大证券首席分析师滕印说。



来自沪深证券交易所的统计显示，截至12月8日，沪深两市融资余额已高达9080亿元，短短一周内猛增576亿元。按照这一速度，年内融资余额突破万亿元规模几成定局。而这个数字在2013年末仅为3435亿元，在本轮行情启动前的4月末也刚刚超过了4000亿元。



“使用融资杠杆的投资者中个人投资者占比较大，其中以投资规模在10万元以上的中户和大户为主。”一位券商人士说。



事实上，还有更多的途径在为股市“加杠杆”。华泰证券认为，银行理财资金通过与信托产品的配资、与券商“两融”的收益互换等方式入市，成为本轮市场上涨的主要推动力。另有业内人士估算，商业银行理财资金池借道伞形信托“曲线入市”的规模可能高达1500亿元至2000亿元。



在华鑫证券投资总监仇彦英看来，公募基金尤其是具备杠杆效应的分级基金B份额出现大规模净申购，其中以军工、券商、金融、地产等投资方向的基金最受青睐，此类杠杆基金吸引了大量资金间接流入股市。



此外，伴随线上配资平台和线下配资公司的出现，庞大的民间资本以“借钱炒股”的方式源源不断流入股市，也在一定程度上放大了股市的“杠杆”。



警惕“去杠杆”导致“踩踏”



今年以来，在经济增速下行的背景下，央行先后通过定向降准、降息等手段释放巨量流动性，试图降低融资成本。但由于银行“惜贷”，趋松的货币政策并未能顺畅地从银行间传导到实体经济。流动性停留在金融体系，造成了金融资产价格的大幅上涨。



来自华泰证券的观点认为，今年以来的股债同涨，显示了金融资产与实体经济的背离局面。而宽松的流动性催生了股市泡沫化的过快上涨。

值得注意的是，伴随沪深股市持续走升，逐渐积聚的投资风险也开始骤然爆发。12月9日，沪深股指双双暴跌5.43%和4.15%。银行和能源两大权重板块出现在领跌位置。而在A股成交量分别登上7000亿元和1万亿元两大台阶的当口，这两个“巨无霸”板块都分别充当过领军角色。



究其原因，中国证券登记结算有限公司8日晚间发布的《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》称，暂不受理新增企业债券回购资格申请等，债市“降杠杆”对股市形成重创。



在华泰证券看来，推动本轮A股上涨的资金是带杠杆的，因而对下跌具有“自循环的加速效应”。债市调整带动股市资金开始撤出，从而导致股指大幅下挫。如果央行没有释放流动性来应对，股市很可能继续受到冲击而调整。“从这个角度而言，未来央行的态度将决定短期市场调整的幅度。”



经历过多轮完整牛熊周期的业界人士和股民，恐怕仍对2007年A股由历史高点回落时的惨烈状况记忆犹新。



对于当下的A股而言，具备助涨助跌特性的“杠杆”加入，将令泡沫破灭后的风险成倍放大。对此，投资者应有足够的警惕和心理准备，慎防“去杠杆”过程中的“踩踏效应”。