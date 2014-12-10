11月中国汽车产销同比略有增长

12月10日讯 记者今日从中汽协获悉，11月，中国汽车产销分别完成216.07万辆和209.09万辆，环比分别增长5.7%和5.2%，同比分别增长1.2%和2.3%。前11月累计，汽车产销分别完成2143.05万辆和2107.90万辆，同比分别增长7.2%和6.1%，增幅比去年同期分别减缓7.1和7.4个百分点。

