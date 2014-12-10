乌克兰恢复从俄罗斯进口天然气

据新华社基辅12月9日电乌克兰天然气管道运输公司发言人别利亚夫斯基9日宣布，乌克兰当天恢复从俄罗斯进口天然气。

别利亚夫斯基当天在记者会上说，12月份将每天从俄罗斯进口4350万立方米天然气。乌克兰天然气公司于本月5日向俄罗斯天然气工业股份公司预付了12月份需要进口的10亿立方米天然气款项，总额为3.78亿美元。



由于乌克兰就天然气价格问题与俄罗斯发生纠纷并拖欠俄方天然气债务，俄于今年6月切断了对乌天然气供应。10月30日，俄乌双方在布鲁塞尔就冬季输气过渡方案达成协议。



据新华社12月9日电当地时间9日上午10时（北京时间16时），乌克兰东部冲突地区开始实行24小时停火。



乌克兰国家安全和国防委员会发言人雷先科当天在基辅对记者表示，在东部地区参加“反恐行动”的乌克兰军人自9日10时起停止各种武器的射击，遵守停火协议，执行“寂静日”的要求，但民间武装方面已有两起违反停火协议的炮击行为。



雷先科说，“寂静日”将持续24小时，此后将根据民间武装的表现来决定是否延长“寂静日”。



乌克兰武装力量总参谋长穆任科表示，如果民间武装不遵守停火协议，乌克兰军方将保留作出恰当反应的权利。





（责任编辑：苗绍华）











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