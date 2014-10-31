欧盟乌克兰与俄罗斯就天然气供应问题达成协议

北京时间10月31日凌晨消息，乌克兰、俄罗斯和欧盟周四共同宣布，在伴随乌克兰内战的数月延迟之后，已经就在这个冬天恢复从俄罗斯朝向乌克兰的天然气供应等问题签署了协议。

即将在本周五卸任的欧盟委员会主席巴罗佐在布鲁塞尔见证了三方代表的签字仪式。他说，“现在已经没有理由欧洲人民会在这个冬天受冻。”

由于俄罗斯要求欧盟方面就会帮助乌克兰支付天然气供应的付款提供更多保证，谈判在周四凌晨时候一度破裂。协商在周四晚些时候再度恢复。

欧盟官员说，俄罗斯和乌克兰都尽力争取来自西方国家的承诺——俄罗斯希望欧盟为乌克兰提供现金来帮助支付对俄罗斯天然气工业股份公司的欠款，而乌克兰当局迫切希望达成协议来向国内选民表明，虽然来自俄罗斯的天然气供应至关重要，但是政府并没有付出太高代价。

乌克兰总理阿尔谢尼-亚采纽克（Arseny Yatseniuk）在首都基辅表示，欧盟已经同意作为担保人，确保俄罗斯会履行协议。他说，在2014年结束之前，乌克兰将会为每千立方米俄罗斯天然气支付378美元，2015年第一季度的价格是每千立方米365美元。这组数字随后得到了俄罗斯政府的证实。

阿尔谢尼-亚采纽克强调，乌克兰政府已经准备好，一旦协议达成，将会立即为获得的天然气供应付款。他说，一笔14.5亿美元的款项将会立即支付，并在年底之前再向俄罗斯支付16.5亿美元货款。

俄罗斯能源部长亚历山大-诺瓦克（Alexander Novak）则是坚持要求乌克兰为新的供应进行预付款，并称为4500万乌克兰人提供这个冬天的供应将需要16亿美元预付款。

很多人对俄罗斯的动机到底是财务上好处还是为了拖延与乌克兰这个前苏联国家，以及后者在西方的盟友之间的角力，以此满足俄罗斯政府的外交目的提出了质疑。

俄罗斯切断对乌克兰的天然气供应，在过去几个月中并没有太明显影响，但是随着冬季的临近，温度逐渐下降到冰点，也使得达成一个协议的压力越来越大。

一 直在双方之间进行调解的欧盟能源事务专员冈瑟-欧廷格（Guenther Oettinger）也将在本周五离任。他在周四表示，“我们可以向欧洲的公民说，我们可以保证这个冬天的供应安全。”他说，这个46亿美元的交易将保证 乌克兰的天然气需求，该国以西的欧洲国家也会有稳定的供应，俄罗斯则是可以得到经济上的好处。

俄罗斯和乌克兰之间的谈判在9月曾经接近达成协议，不过分歧在上周忽然加剧。

周末期间的乌克兰选举使得一个亲西方的议会重新获得权力，这引发了俄罗斯方面的不安。不过俄罗斯驻欧盟大使弗拉基米尔-切佐维（Vladimir Chizhov）在周四说，既然选举已经尘埃落定，大家的情绪都可以放轻下来。

根据协议，乌克兰国有能源公司Naftogaz将会在一个特别的托管账户中存入31亿美元以偿付天然气货款。政府也说，还在设法从包括欧盟在内的所有可能融资来源筹集更多资金。欧盟委员会也说，正在考虑乌克兰方面于上周提出的请求，可能再向该国提供20亿欧元贷款。

在参与协商的三方中，欧盟有三分之一的天然气供应来自俄罗斯，这其中又有一半通过贯穿乌克兰的管线输送。

乌克兰则是有一半的天然气需求依赖俄罗斯，虽然国内尚有库存，但是这个冬天可能存在30亿立方米到40亿立方米之间的缺口。

而在俄罗斯这一边，天然气出口收入占据其国家预算收入的约五分之一。