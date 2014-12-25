乌克兰还清欠款，俄罗斯天然气公司加大投资

俄罗斯能源部发出断供威胁后不到24小时，乌克兰就还清了拖欠俄罗斯天然气公司（Gazprom）的16.5亿美元款项。此前，俄罗斯威胁称，若乌克兰国家油气公司（Naftogaz）再拖欠下去，就立刻切断供应。

由此，Naftogaz自今年早些时候便已逾期的31亿美元欠款终于悉数还清。眼下乌克兰经济仰仗的是国际货币基金组织（IMF）的一项金融救助计划。而此前，Naftogaz欠全球最大天然气供应商之一Gazprom的款项已经逾期近六个月。

本月早些时候，Gazprom收到14.5亿美元的首批还款，以及10亿立方米天然气的预付款。但今冬乌克兰天然气供应问题仍未得到妥善解决。按照基辅与莫斯科在10月份达成的“冬季供气解决方案”，Naftogaz需要为Gazprom供应的天然气预付款项。Gazprom之前告诉莫斯科的俄方媒体，它们尚未收到预付款。

Gazprom加大投资力度

乌克兰仍然是Gazprom的眼中钉、肉中刺，但还不足以让这家公司削减投资计划。

由于俄罗斯插手乌克兰东部发生内乱的四个省份，华盛顿和布鲁塞尔对俄罗斯经济采取了制裁。钻探合作伙伴关系、技术转移、进口以及——更重要的——长期资本方面的禁令，都使Gazprom感受到来自制裁的冲击。

然而Gazprom于周三表示，董事会批准了一项300亿卢布（合5.45亿美元）的投资计划，该计划将于明年展开。该公司表示，相较于2014年8,060亿卢布的总投资额，明年总计将投入8,403.5亿卢布。资本投资额将占到其中的7,331.3亿卢布，包括7,330亿卢布的基本建设专用款项，以及3,300万卢布的非流动资产收购款项。相较于去年的1,048亿卢布，明年的长期财务投资总额将达到1,072.2亿卢布。

Gazprom幸运的地方在于，它拥有20亿美元左右的充裕现金流，而且是欧洲以外最主要的欧洲天然气供应商。也正是出于这个原因，自7月29日西方对俄展开严厉制裁以来，Gazprom股价一直得以保持相对坚挺。

莫斯科RTS Micex交易所的Gazprom股价在7月29日报收于131.33卢布，到12月23日收于133.40卢布。

