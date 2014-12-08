油价下滑致英国石油加速裁员

据外媒报道，英国石油公司（BP）计划在全球范围内削减大量岗位，这些岗位大多位于英国和美国，具体的裁员计划将于10日公布。

近期油价大幅下滑和墨西哥湾漏油事件的巨额应对成本是推动英国石油裁员计划的两大重要因素。自从2010年墨西哥湾漏油事故发生以来，英国石油一直在推行裁员计划。英国石油表示，裁员措施计划已久，但是近期油价的大幅下滑加快了裁员计划的推进。



据英国媒体报道，英国石油的财务官布瑞恩·吉尔瓦里7日表示，公司的员工数量将在上下游领域和企业中心全面减少，范围可能延伸至运营部门之外。英国石油的一位发言人表示，近期油价下滑使提高管理效率显得更加重要。



今年国际油价已经大幅下滑近40％，严重影响了英国石油公司的利润。在此背景下，英国石油也重新考虑石油开发和生产项目的推进工作。英国石油在全球共有约8.4万名员工，在英国约有1.5万名员工，在美国约有2万名员工。



英国石油的首席执行官鲍勃·达德利预计将会在本周的投资者会议上宣布，将通过缩减程序、法律和通信等业务部门的员工来大幅削减支出。早在一年半之前，达德利就曾表示，英国石油将会重新评估其所有的开发和生产项目，今年3月公司正在评审的精简业务项目就有60个。英国石油将会向投资者报告这些项目的评审结果，还将说明如何降低管理支出，以及如何在运营中更加注重“价值而非规模”。油价经历了如此大幅度下滑之后，达德利面临的压力无疑在增大。



自6月以来，全球经济复苏势头减弱导致需求减少，而美国页岩油气产量增加等因素导致市场供应不断增加，上月底石油输出国组织表示不会减产更是加速油价的下行趋势。目前国际油价已经跌至每桶65美元的水平，一些悲观的预测甚至认为油价将进一步下行至每桶40美元左右。



此外，目前英国石油仍在进行有关墨西哥湾石油泄漏事故的赔偿。今年9月，美国一联邦法官裁定英国石油在墨西哥湾漏油事故中有重大疏忽，应当承担主要责任。英国石油表示，截至今年9月，与墨西哥湾漏油事故相关的赔偿支出已经达到200亿美元。在墨西哥湾漏油事故之后，英国石油共剥离了约400亿美元的资产，以帮助支付相关的成本，其近海油田已减少了50％，输油管道减少了50％，油井数量减少了30％。同时，由于英国石油在国家控股的俄罗斯石油公司中占有20％的股份，西方对俄罗斯实行的制裁措施也令英国石油面临的地缘政治风险大增。



外界预期石油行业的并购交易将大幅上升。有关壳牌石油可能收购英国石油的预期上周曾推动英国石油的股价大幅上扬。有关收购的问题，英国石油目前尚未作出表态，但有分析指出，由于英国石油目前仍在因为墨西哥湾漏油事故接受美国司法部的调查，这一收购暂时恐难达成。



据悉，在石油价格大幅下滑的背景下，壳牌石油、雪佛龙石油和挪威国家石油公司等其他石油企业均宣布了大规模的裁员计划。