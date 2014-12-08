德国成欧版QE唯一“拦路虎”

欧洲央行执委、奥地利央行行长诺沃特尼上周五表示支持徳拉吉采取新货币政策以重振欧元区经济。德国央行行长魏德曼和德国籍的ECB执委Lautenschlaeger则继续反对欧版QE.

诺沃特尼表示，“欧洲央行扩大资产负债表的目的是为了提振通胀和经济。奥地利央行和徳拉吉的观点一致。具体如何实施措施将在明年第一季度决定。”而周一诺沃特尼再度强调，“我们的确正在考虑购买国债这一选择。欧元区利率已经没有进一步下降的空间。”

诺沃特尼今年曾经反对徳拉吉购买ABS债券，如今他转而支持徳拉吉可能意义重大。

上周四的欧洲央行行长新闻发布会上，徳拉吉承认在购买主权债上ECB内部存在分歧。目前来看，德国籍的ECB高管是最大阻力。

德国央行行长魏德曼上周五警告称欧元区不应该直接照搬日本和英国的货币政策。魏德曼还表示，要求德国采取财政刺激是不明智的；极低的利率导致各国实施结构性改革的意愿下降。而欧洲央行高官、德国国籍的ECB执行委员会委员Sabine Lautenschlaeger11月30日表示，即使欧元区通胀率还在下降，她也认为，欧洲央行几乎毫无进一步货币宽松的空间。