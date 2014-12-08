数据显示美联储正加速收紧资产负债表

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北京时间12月8日晚间消息，美联储于2014年11月26日公布的最新数据显示，美联储正以惊人的速度收缩资产负债表规模。自从去年8月份8月触及4.07万亿美元的峰值后，美联储的基础货币已经减少了2592亿美元。超过一半的资产销售发生在10月底和11月底之间。
不过，目前美联储资产负债表规模仍然达到惊人的3.8万亿美元，远高于2008年金融危机前8200-8300亿美元的规模。比较有趣的是，虽然美联储资产负债表规模扩大了五倍，但是在危机和美国货币超级宽松政策推出前美国联邦基金利率在3%左右，而通货膨胀率在4%以上，而目前的通胀率反而远低于2%的目标值。
分析人士表示，显然现在时代已经不同了，美国金融体系和经济已经发生了变化。不过，将现在的资产负债表规模与危机前水平相比较告诉了我们，在未来几个月，美联储的资产负债表规模将发生什么样的调整。美联储在上月的货币政策声明中表示，在开始撤出流动性，正常化货币政策立场之后，仍然将视经济增长情况将保持利率在低位一段时间。但是问题是，这有可能吗？如果流动资金被大规模的削减，利率难道不会走高吗？
分析人士认为，美联储收缩资产负债表后利率当然会走高。但是美联储的声明也值得我们相信。因为美国银行业持有2.4万亿美元的超额准备金（可用于放贷的银行资金）。这些资金将继续帮助维持低利率一段时间。上周五，有效联邦基金利率（银行的隔夜拆借利率）收盘于0.11%，仍然远远低于美联储0.25%的目标利率。
不过，随着美联储收缩资产负债表，这些超额准备金现在正在被美联储出售国债吸干。相较于8月的峰值，超额准备金已经被削减2861亿美元。不要大惊小怪，在危机前的2007年1月至2008年6月，银行的月平均超额准备金在19亿美元左右波动。这与目前2.4万亿的水平相比，简直九牛一毛。
所以，即便是美联储收缩资产负债表大幕拉开，高度流通的银行间市场将会允许美联储在未来数月，将联邦基金利率控制在0-0.25%之间。不过，这一局面会持续到2015年中期甚至2015年末吗？这时我们不得不提到美联储经常玩儿的利率“前瞻指引”这个猫捉老鼠的游戏了。通常，在这个问题上更有意义的理解是，对于短期利率预估，美联储往往会根据经济数据而不是具体日期来制定利率。另外，美联储的货币政策拟通常会依据通胀率预期做出改变，通胀率预期也与当前和未来经济产出和就业市场状况挂钩。
现在问题又回到较难预计的哪些因素：如何衡量影响国内需求增长和新增就业岗位的那些因素？美国经济增长前景乐观，但是通胀率可就不是那么回事儿了。新增就业，收入增长和信贷成本是衡量经济的最佳突破口，这三大因素决定了美国过去三个季度的表现。
目前来看，11月份美国的新增非农就业非常强劲。现在我们唯一担心的是美国经济大踏步向前进的时候可能会遭遇一些结构性阻力，这些因素会阻碍未来就业增长。比如，今年的大部分时间内美国的新增就业人口几乎没有增加。失业人口中那些超过27周未能找到合适岗位的人口仍然占据了接近三分之一，没有明显下滑。新增就业人口中大部分是兼职工作，因为人们很难找到合适的全职工作，如果把那些放弃寻找工作的人计算在内，美国的失业率可能从当前的5.8%翻倍。
美联储正在以非常快的速度收缩资产负债表。美联储出售资产收回现金意味着金融系统中的额外流动性将减少。虽然从技术上美联储仍可维持0至0.25%的联邦基金利率，因为银行间市场流动性仍然充足。不过美联储必须在通胀率开始上升前打破超额流动性对通胀预期的左右。
对于投资者来说，股票仍然是投资的首选，不过在选股之前应该慎重考虑是否增加一些防御性股票。此外，在圣诞节到来前削减部分仓位也是不错的选择。
不过，目前美联储资产负债表规模仍然达到惊人的3.8万亿美元，远高于2008年金融危机前8200-8300亿美元的规模。比较有趣的是，虽然美联储资产负债表规模扩大了五倍，但是在危机和美国货币超级宽松政策推出前美国联邦基金利率在3%左右，而通货膨胀率在4%以上，而目前的通胀率反而远低于2%的目标值。
分析人士表示，显然现在时代已经不同了，美国金融体系和经济已经发生了变化。不过，将现在的资产负债表规模与危机前水平相比较告诉了我们，在未来几个月，美联储的资产负债表规模将发生什么样的调整。美联储在上月的货币政策声明中表示，在开始撤出流动性，正常化货币政策立场之后，仍然将视经济增长情况将保持利率在低位一段时间。但是问题是，这有可能吗？如果流动资金被大规模的削减，利率难道不会走高吗？
分析人士认为，美联储收缩资产负债表后利率当然会走高。但是美联储的声明也值得我们相信。因为美国银行业持有2.4万亿美元的超额准备金（可用于放贷的银行资金）。这些资金将继续帮助维持低利率一段时间。上周五，有效联邦基金利率（银行的隔夜拆借利率）收盘于0.11%，仍然远远低于美联储0.25%的目标利率。
不过，随着美联储收缩资产负债表，这些超额准备金现在正在被美联储出售国债吸干。相较于8月的峰值，超额准备金已经被削减2861亿美元。不要大惊小怪，在危机前的2007年1月至2008年6月，银行的月平均超额准备金在19亿美元左右波动。这与目前2.4万亿的水平相比，简直九牛一毛。
所以，即便是美联储收缩资产负债表大幕拉开，高度流通的银行间市场将会允许美联储在未来数月，将联邦基金利率控制在0-0.25%之间。不过，这一局面会持续到2015年中期甚至2015年末吗？这时我们不得不提到美联储经常玩儿的利率“前瞻指引”这个猫捉老鼠的游戏了。通常，在这个问题上更有意义的理解是，对于短期利率预估，美联储往往会根据经济数据而不是具体日期来制定利率。另外，美联储的货币政策拟通常会依据通胀率预期做出改变，通胀率预期也与当前和未来经济产出和就业市场状况挂钩。
现在问题又回到较难预计的哪些因素：如何衡量影响国内需求增长和新增就业岗位的那些因素？美国经济增长前景乐观，但是通胀率可就不是那么回事儿了。新增就业，收入增长和信贷成本是衡量经济的最佳突破口，这三大因素决定了美国过去三个季度的表现。
目前来看，11月份美国的新增非农就业非常强劲。现在我们唯一担心的是美国经济大踏步向前进的时候可能会遭遇一些结构性阻力，这些因素会阻碍未来就业增长。比如，今年的大部分时间内美国的新增就业人口几乎没有增加。失业人口中那些超过27周未能找到合适岗位的人口仍然占据了接近三分之一，没有明显下滑。新增就业人口中大部分是兼职工作，因为人们很难找到合适的全职工作，如果把那些放弃寻找工作的人计算在内，美国的失业率可能从当前的5.8%翻倍。
美联储正在以非常快的速度收缩资产负债表。美联储出售资产收回现金意味着金融系统中的额外流动性将减少。虽然从技术上美联储仍可维持0至0.25%的联邦基金利率，因为银行间市场流动性仍然充足。不过美联储必须在通胀率开始上升前打破超额流动性对通胀预期的左右。
对于投资者来说，股票仍然是投资的首选，不过在选股之前应该慎重考虑是否增加一些防御性股票。此外，在圣诞节到来前削减部分仓位也是不错的选择。