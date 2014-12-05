机构：欧洲央行可能在1月祭出QE 但收购国债仍存阻力

丹斯克银行研究团队表示，他们认为看起来欧洲央行很可能会在1月份的会议上释放宽松政策。德拉基在周四（12月4日）晚间的声明中表示，明年初管委会将会就货币刺激措施、资产负债表扩大计划以及物价走势前景进行重新评估。

丹斯克银行研究团队指出，一旦12月份的新一轮定向长期再融资操作（TLTRO）的资金吸纳量再度令人失望，那么欧洲央行就会面临更迫切的祭出更多宽松措施的压力，同时，该研究团队还预计欧元区12月通胀率将会非常接近通缩界限。





丹斯克银行研究团队表示，德拉基称欧洲央行讨论了各种量化宽松政策（QE）选项（除黄金外）。该研究团队仍认为欧洲央行在明年1月开始扩大当前购债计划时会包括企业债券，但无论如何这都不足以达到其资产负债表目标，所以预计欧洲央行在明年二季度实施QE时，会终将开始购买政府债券。

丹斯克银行研究团队称，尽管德拉基说推出QE不需要获得管委会的一致同意，但“我们认为欧洲央行在1月就购买企业债券达成一致意见会比较容易，但需要花费很长时间才能就购买政府债券说服管委会。”



丹斯克银行研究团队指出，欧洲央行已经在最新的预期报告中将欧元区2015年通胀率从9月预期的1.1%下调至0.7%，2016年通胀率从9月的预期小幅下调至1.3%。欧洲央行将会评估油价下跌对薪资增长和核心通胀的影响。



欧洲央行同时将欧元区2015年国内生产总值（GDP）增速从9月预期的1.6%大幅下调至1.0%，将2016年GDP增速从1.9%下调至1.5%。