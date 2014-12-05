Kitco黄金分析：黄金或处于筑底过程中 收复1256是关键

12月期货黄金(1207.00, -1.70, -0.14%)周四(12月4日)纽约早盘攀升刷新日内高点1213.24后急速回撤逾10美元，低点触及1202.70美元/盎司，随后收复大部分跌幅。



日线图上，COMEX期金隔夜收涨11.50美元，录得大阳线。黄金反弹收于55日均线上方，近期前景偏于积极，金价或能进一步走高。



Kitco首席技术分析师Jim Wyckoff周四称，“2月期金本周于低位呈现出高波动性，这是市场构筑底部的早期信号。但黄金多头若要维持上行趋势尚有很多工作要做。黄金多头近期收于关键阻力10月高点1256.20上方才能扭转跌势。空头近期关键目标位于上周低点1163.90，收于该水平下方才能进一步走低。”



Wyckoff指出，“黄金上行初步阻力位于隔夜高点1209.70，进一步阻力位于1215.00；下行方面，黄金的初步支撑关注1200.00关口，进一步支撑位于1193.50。”



北京时间00:53，2月 Comex期金报1208.40美元/盎司，现货黄金报1208.20美元/盎司。

