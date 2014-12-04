美国呼吁欧洲和日本采取更多措施来提振全球经济增长

美国财政部负责国际事务的次长NathanSheets指出，欧洲和日本需要在提振令人失望的全球经济复苏中发挥更大的作用。



Sheets指出：“尽管我们看到美国经济强劲复苏，但全球经济的整体表现仍未达到所期望的水平。”



Sheets的呼吁正好应和了美国财长杰克？卢(JackLew)上月发表的评论。卢警告称，欧洲如果不采取更为激进的措施来刺激需求，其经济增长可能会面临“失去的十年”的风险。卢在11月12日的讲话中指出，德国和荷兰具有通过财政政策促进其经济增长的空间，同时他还表示，日本需要主动果断地提振经济扩张。



Sheets在准备好于周三(12月3日)发表的评论中指出，鉴于需求疲软，欧洲经济复苏仍然脆弱且不平衡，其中一些国家仍过度依赖出口增长。他表示，对于那些拥有巨大外部盈余和财政空间的国家来说，寻求扩大内需政策至关重要，例如在基础设施方面的投资。



美国已经成为全球经济复苏中为数不多的亮点之一。国际货币基金组织(IMF)在10月下调了2014年全球经济增长预期，这已是其自2013年1月以来第六次下调全球经济增长预期。



Sheets称，日本经济持续复苏并避开通缩对于全球经济“至关重要”。日本首相安倍晋三(ShinzoAbe)已于11月决定提前举行大选并推迟第二次上调消费税的时间。4月份的首次消费税上调致使该国经济陷入衰退。



Sheets指出，日本应该利用另一项消费计划来“充分补偿”失效的刺激措施。



他还重申，美国希望国际监管机构的规则能够保护纳税人免受大银行倒闭带来的损失。

