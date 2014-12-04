南非总统祖马再访华 欲改初级产品贸易模式

[南非贸易工业部部长戴维斯认为目前中南的贸易格局是由贸易产品的结构差距造成的，南非向中国多出口初级产品和商品，而中国向南非出口工业或高技术产品]



应中国国家主席习近平邀请，南非共和国总统雅各布·祖马于12月3日开始对中国进行为期4天的国事访问。



南非是中国目前在非洲唯一一个建立了全面战略伙伴关系的国家。南非各界也表达了一贯高度重视对华关系的态度，提出要在此次总统访华期间完成确立中南未来5~10年合作框架等七大目标。



同时，值得注意的是，南非对华贸易中因出口产品结构所产生的一系列问题仍成为中非贸易中绕不开的话题。南非贸易工业部部长罗勃·戴维斯在祖马访华前吹风会上透露，双边贸易产品的构成问题，仍然是南非的主要关切。



《第一财经日报》记者获悉，为进一步加强双边贸易，此次两国也将在12月5日于北京举行中国—南非商业论坛，南非方面则有100多家企业随祖马访华并出席上述论坛，中方企业的数量在150家左右，祖马将在此论坛上致辞。



据记者了解，祖马此行将包括财长、环境部长以及交通部长等内阁成员。此次两国双方将签署一系列涉及政治、经贸、能源、卫生、农业等多个领域的合作文件。



未来七大目标



中国和南非建交始于1998年，随后两国外交关系发展迅速。2000年，中国与南非共同发表了关于伙伴关系的《比勒陀利亚宣言》，当时积极参与双边关系建设的南非外长，正是现在的祖马总统。



在经历战略伙伴关系、深化战略伙伴关系等一系列的外交关系升级后，2010年，中国和南非将外交关系提升为全面战略伙伴关系，南非也成为目前非洲唯一一个同中国建立了此种关系的国家，双方还建立了中南国家双边委员会。



在南非国内，众人皆知，祖马重视中国与南非的关系，看好南中关系未来。一位与祖马私人关系密切的南非企业家对《第一财经日报》记者表示，在对华问题上，南非国内也有不同的声音，但是总统本人不这么认为，他非常看好中国以及金砖国家的未来。



回顾历史，祖马不仅在中国与南非建交初期，曾经以外长的身份多次同中方领导人密切合作，在他成为南非副总统以及非国大领袖期间也曾多次访华。2010年，祖马首次以总统身份访华，中国邀请南非进入金砖国家阵营，随后在2011年，祖马来华出席金砖国家领导人峰会，2012年来华出席中非合作论坛。



此次，祖马政府为其访华确定了七大目标：首先，审议中南两国双边战略伙伴关系；其次，确立中南未来5~10年合作框架，进一步巩固2010年以来确立协议并扩展全面战略合作伙伴关系；第三，讨论支持南非工业化进程的实施方式，例如对科技、农产品加工、采矿和选矿、可再生能源、金融以及旅游业方面进行投资。



上述南非企业家对记者表示，此前曾有印度公司投资南非取得很好效果，原因在于，印度人也投资采矿加工业，而南非人看重的是这样的互利互惠。他的观点也代表了南非的主流观点，即贸易并非仅仅资源贩卖。



第四，审查铁路机车采购项目的进程，特别是通过同南非公司建立合资公司，使设备制造以及采购本地化进程加速。今年3月，南非国有运输集团1064台机车订单签约仪式在南非经济中心约翰内斯堡市举行，中国南车集团公司与中国北方机车车辆工业集团公司分别取得359台电力机车和232台内燃机车大单，创下中国机车出口订单纪录。



第五，审议在基础建设发展方面合作的进展；第六，确立对华关系仍是南非通过外交政策实现国家发展议程的中心；最后，利用南非2018年前作为中非合作论坛非方共同主席国的机会，与中国合作制定非洲的发展议程。



南非调整贸易结构诉求



建交后，中国与南非外交关系的稳定发展也惠及两国经贸：目前中国已经成为南非最大的贸易伙伴国，南非也成为中国在非洲的最大贸易伙伴国。



据中国海关统计，2013年中国与南非双边贸易总额为651.5亿美元，同比增长8.6%。其中，中国对南非出口168.3亿美元，同比增长9.8%；自南非进口483.2亿美元，同比增长8.2%，中国逆差314.9亿美元。



中国对南非出口的主要产品为电机、电气、音像设备及其零附件、锅炉、机械器具及零件、鞋靴、针织或钩编的服装及衣着附件等。



自南非进口的主要产品为矿砂、矿渣及矿灰、矿物燃料、矿物油及其产品、沥青、钢铁、珠宝、贵金属及制品等。



然而由于统计口径差异，南非对于两国贸易的看法并不相同。在出行前，戴维斯仍表达了对于中国与南非贸易应再调整的看法。他认为目前的贸易格局是由贸易产品的结构差距造成的，南非向中国多出口初级产品和商品，而中国向南非出口工业或高技术产品。



戴维斯认为，解决这个问题的方法很多，包括在中国举行南非博览会，向中国介绍南非的工业产品。中国目前也支持南非对华出口更多高附加值产品，比如从2015年起，中方会鼓励采购团队到南非等。



在投资方面，目前共有39家中国公司在非洲投资，总额在147亿南非比特（约合80多亿元人民币），其投资主要分布在汽车、金属以及建筑业。戴维斯并透露，目前中国正在考虑投资农产品加工业，比如在坚果和大豆方面的处理。为加深两国经贸关系，戴维斯透露，在此次中国与南非商业论坛上，有很多来自金融、能源、制造业、采矿业等企业参加，这一平台可以结出丰硕果实。

