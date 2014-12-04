乌克兰选三位外籍部长反腐 被指都是美国亲信

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乌克兰议会2日宣布新一届政府成立，除总理、国防部长、外交部长、内务部长和司法部长仍来自上届政府，有不少新面孔加入，其中3名外国人当选财长等要职，被一些分析人士视为是乌克兰政府的反腐之举。
据乌克兰独立通讯社3日报道，乌克兰最高拉达(议会)2日表决通过由议会执政联盟商定的新内阁名单，新一届政府大多数成员来自执政联盟的5个政党，另外，美籍乌克兰裔亚列西科、格鲁吉亚人克维塔什维利和立陶宛人阿布罗马维奇被任命为财政部长、卫生部长、经济发展和贸易部长。报道称，亚列西科成长于美国的乌克兰家庭;克维塔什维利曾任格鲁吉亚公共卫生和社会安全部长，目前在纽约工作生活;而阿布罗马维奇为立陶宛投资银行家。据今日俄罗斯国际通讯社报道，为避免违宪，乌克兰议会2日通过一项由总统波罗申科提交的外籍人员法案修正案。新修正案规定，只要有利于乌克兰利益，政府可雇佣外籍人员为国家机关工作。波罗申科2日还签署总统令，授予上述3人乌克兰国籍。
法新社报道称，乌克兰让外国人掌管该国敏感的政府部门，是为打消公众对国内政客与日俱增的不信任感。一些乌政客因在议会大打出手和超速开豪车等劣迹声名狼藉，某种程度上，乌克兰民众今年2月迸发出参与“亲欧游行”的激情，是由乌克兰地方和联邦政府腐败引燃。乌克兰政治学者贝莱左维茨认为，乌克兰之所以对外国部长寄予厚望，是希望他们不会与本国贪腐政客同流合污。
俄罗斯《独立报》3日援引乌政治家巴拉的话说，从反腐层面看，外国人担任部长有一定的道理，但这一选择同时还涉及国家的独立和主权问题。乌克兰政治家斯托亚金则指出，3名外国部长“都是美国亲信”，“他们实际是在美国的又一殖民地发挥美国州长的作用，对乌克兰实施控制。”还有分析认为，波罗申科任命“美国亲信”为部长，可扩大自己周旋的余地，限制总理亚采纽克在政府中的势力。法新社称，美国国务院副发言人哈夫2日回应美国干涉乌克兰内政的传闻时表示，美国没有插手乌部长人选，“这是乌克兰人民及其选出的代表做出的选择”。
据乌克兰独立通讯社3日报道，乌克兰最高拉达(议会)2日表决通过由议会执政联盟商定的新内阁名单，新一届政府大多数成员来自执政联盟的5个政党，另外，美籍乌克兰裔亚列西科、格鲁吉亚人克维塔什维利和立陶宛人阿布罗马维奇被任命为财政部长、卫生部长、经济发展和贸易部长。报道称，亚列西科成长于美国的乌克兰家庭;克维塔什维利曾任格鲁吉亚公共卫生和社会安全部长，目前在纽约工作生活;而阿布罗马维奇为立陶宛投资银行家。据今日俄罗斯国际通讯社报道，为避免违宪，乌克兰议会2日通过一项由总统波罗申科提交的外籍人员法案修正案。新修正案规定，只要有利于乌克兰利益，政府可雇佣外籍人员为国家机关工作。波罗申科2日还签署总统令，授予上述3人乌克兰国籍。
法新社报道称，乌克兰让外国人掌管该国敏感的政府部门，是为打消公众对国内政客与日俱增的不信任感。一些乌政客因在议会大打出手和超速开豪车等劣迹声名狼藉，某种程度上，乌克兰民众今年2月迸发出参与“亲欧游行”的激情，是由乌克兰地方和联邦政府腐败引燃。乌克兰政治学者贝莱左维茨认为，乌克兰之所以对外国部长寄予厚望，是希望他们不会与本国贪腐政客同流合污。
俄罗斯《独立报》3日援引乌政治家巴拉的话说，从反腐层面看，外国人担任部长有一定的道理，但这一选择同时还涉及国家的独立和主权问题。乌克兰政治家斯托亚金则指出，3名外国部长“都是美国亲信”，“他们实际是在美国的又一殖民地发挥美国州长的作用，对乌克兰实施控制。”还有分析认为，波罗申科任命“美国亲信”为部长，可扩大自己周旋的余地，限制总理亚采纽克在政府中的势力。法新社称，美国国务院副发言人哈夫2日回应美国干涉乌克兰内政的传闻时表示，美国没有插手乌部长人选，“这是乌克兰人民及其选出的代表做出的选择”。