美联储普罗索：不对通胀低于目标感到担忧

中金网12月04日讯，美国费城联储主席普罗索（Plosser）周三（12月3日）表示，当通胀接近美联储目标且美国经济接近全面就业时，美联储仍将联邦基金利率维持在近零水平是史无前例和有风险的。

普罗索称，美国通胀率低于美联储2%的目标，但仍高于会使人有“持续通缩”忧虑的水平。



普罗索明年3月将从费城联储主席的职位上退下来，他是美联储官员中几个主张应在2015年中期之前开始加息的少数派。而一些美联储高级官员则认为利率在2015年中有可能上升。



普罗索预计美国通胀率会逐步朝着美联储2%通胀目标回升，预计美国2015年GDP平均增速在3%左右。



普罗索在夏洛特经济俱乐部（Charlotte Economics Club）发表演讲称，“等待太久才开始加息进程，可能的结果是最终不得不迅速加息，这可能导致不必要的破坏性。”



“在加息问题上等待太久恐怕会导致通胀大幅上升。”



普罗索重申之前的观点：美联储应当采用系统性、基于准则的货币政策路径来提高透明度和使决议更具系统性，而应当避免基于日期、或者含糊其辞的利率指引。



普罗索认为，能源下跌价格短期内将降低通胀，称对美国经济和消费者而言，能源价格下跌是好事。