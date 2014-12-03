机构点评9000亿成交：场外资金不断涌入 牛市将深化

导读：两市今日双双高开高走，沪指盘中一度大涨逾2%突破2800，盘中最高见2824.18点，深证成指盘中更是大涨逾4%；午后股指出现跳水，沪指午后一度跌逾1%，随后震荡上行。值得注意的是，今日两市成交量继续放大，截至收盘，两市成交量突破9000亿元大关，再创历史成交新纪录。凤凰财经统计各机构及市场分析人士对今日市场点评供投资者参考。

机构及分析人士观点：

李德林：国家资金入市催生日成交万亿牛市

招商证券：巨量长上影短期有震荡回落要求

宁波海顺：9000亿成交表明流动性十分充沛 仍有冲高动能

金百临咨询收评：成交再创天量 牛市格局深化

同花顺：A股天量巨震凸显危机

正文：

李德林：国家资金入市催生日成交万亿牛市

跟一个操盘手电话，我说，猪已经飞起来了。结果，这哥们说，“兄弟，别跟我谈猪的问题，现在大象都飞起来了。”谁才是这一轮牛市的真正推手呢？

今天，《德林爆语》就说说“战略性牛市的推手”。

任大炮说“房价跌不了”，为啥，地方政府现在土地拍卖是上千亿的规模在增长，地方政府缺钱啊。20万亿的地方债务怎么还？现在银行都可以破产了，贷款自然会更加谨慎。

但是房地产投资是真不行了，地方政府钱袋子空了还背了一身债务——基建投资增速下滑了。企业盈利又在下滑，出口和消费都无大起色的情况下，你说咋办？

别说中国股市套了有5年，中国经济更得解套啊。国家战略资金进入股市，很多问题就有了化解之道。

央行的不对称降息。这等好事的背后，反而说明经济在恶化啊！要把银行口袋里的钱放到贷款户口袋里去，这是明摆着鼓励懒汉的做法。银行的股东们也一声都不敢吭，为啥呢？央行的大爱，引导资金向股市输血是国家的战略形势。

现在只让猪和大象上天，不足以化解巨额的地方债务。只有日成交万亿的海啸催生一波战略性牛市，地方政府的股权价值才能有数万亿，甚至上十万亿的增值。中国经济才能真正解套啊。

要是股市从2000点涨到4000点，企业手里的资产可是能生生增加10万亿估值。往银行一抵押，贷出来的钱可就哗哗的，不整个五六万亿投资下去才怪。

企业如此，那些砸钱进股市的投资者也是如此啊。居民持有的纸上财富增加10万亿，那还得了，两三万亿的消费铁定跑不了。

风，来的可是时候。要知道，中国股市已经连续下跌了6年，股票便宜啊。这一把干柴，正等着央行资金开闸这一把火呢。

股市起来，让资金在市场聚拢，再通过市场的方式配置到股市风口上的猪和大象，该投资投资，该转型转型，该创新创新，多好。这可是四两拨千斤的功效。

这种方式，可是最不需要背负政治成本，最有效刺激投资、消费，进而扩大内需、稳增长的推手。

国家战略资金进场犹如一剂兴奋剂，整个股市都沸腾了。很多人开玩笑，现在最大的风险就是空仓，最捉急的就是手上拿着很多现金没有股票。

券商的融资规模都已经超过8000亿了，有券商子弹都打空了，甚至把融资融券的收益权都拿去抵押弄钱了。财富效应开始显现，日均成交6000多亿，而场外几万亿的观望资金，还会大把的钱跟风砸进去的。

现在有人说，经济不好，这牛市虚的很。但是战略资金这个时候岂能退场，一旦退场，政府会急眼的。战略性牛市，要的就是在泡沫中解决问题。

推升市场的泡沫，换取转型的时间和空间。要是这一波拥抱泡沫的过程，经济转型卡壳，那可是比2008年还更可怕的经济危机。因此，三五年之后的泡沫大洗盘则更需要大智慧。

招商证券[3.41% 资金 研报]：巨量长上影短期有震荡回落要求

一、行情综述：

周三两市指数再放天量震荡，上证指数[0.58%]收报2779.52点，上涨15.98点，涨幅0.58%；深成指收报9643.92点，上涨276.97点，涨幅2.96%；创业板收报1604.45点，上涨39.03点，涨幅2.49%。两市合计成交9149亿元，比前一交易日大幅放大近四成。

二、市场分析：

消息面上，中央深改小组审议土改试点工作意见，该试点作为新政府改革工作的重要一环，具备深远意义。相关土地流转和二三线地产概念股可以重点关注。另一方面，据权威消息称：长株潭自主创新示范区正式批复即将下发，说明管理层对地方区域经济政策支持力度不减，相关地区板块和个股可以关注。市场方面，今日主板指数巨量震荡，由于前期涨幅较小的地产板块出现补涨效应，故深成指表现强于沪指，盘中上证指数一度攻克2800点关口，后在获利盘抛压下逐渐回落，从K线形态来说，今日两市量能已突破9000亿，如此巨大的量能配合长上影K线，说明上方具备一定阻力，故主板指数存在短期震荡回落的要求。与此同时，巨大的成交量为板块轮动奠定了基础，今日以创业板为代表的中小盘题材股表现不俗，故具备短线交易能力投资者可适当关注板块轮动机会。在市场较为狂热的情况下，建议投资者将仓位分为两部分，中线仓位在牛市格局下继续持股，短线仓位可逢高减仓以应对市场可能产生的震荡行情。从中线角度看，央行降息带来资金面宽松，故预计回调以强势震荡方式为主，短期整固不改中线向好格局。目前时间接近年终，关注的重点仍然为具备优良业绩支撑及实质政策受益的金融、基建、地产、核电、新能源、节能环保等品种。

三、操作策略：

指数天量震荡，个股分化及板块轮动明显。近期提示黄金为代表的贵金属股、受益降息的地产板块表现良好。

华安基金投研总监杨明：交易量过大不构成威胁仍看好后市

华安基金投资研究部总监、首席宏观策略分析师杨明就近期的市场表现发表了自己的一些看法，他认为市场出现了剧烈震荡，但仍然看好后市。

杨明称，首先，作为宏观研究员，在宏观指标继续下行的情况下，看好后市似乎有些分裂。但经济本身是更宏大社会的一部分，宏观研究不能不去考虑这个更宏观的背景。A股蓝筹股的表现，是对新一届政府锐意改革的强烈认可与预期，因此A股的上涨不仅仅是短期货币政策的投机。往后看，财税、金融、土地、国企、资本市场改革会一一落地，在这种改革铺开的背景下，货币政策将会舒张其力量，为改革创造稳定的经济环境。对于蓝筹股，现在的上涨仍然只是刚刚开始。

其次，回到宏观经济自身，杨明的判断是经济未来两年将加速去杠杆并重新达成系统性平衡，企业利润未来两年增速是系统性继续回升的，尽管节奏上并不强烈、结构上分化也很大。他认为，经济指标可能还会小幅下滑一两个季度，但是并不重要，因为短期下滑交换着中期趋势向好的进一步强化。

此外，近期蓝筹股上涨过快，融资量很大，这带来了上涨过程的波动性，但不会改变上涨趋势本身。一方面，这体现了中国资本[-1.06%]市场发展所具有的深厚资金基础，只要打破制度约束，就能获得大发展；另一方面，这体现了金融自由化深化的成果，使得社会资金中敏感性高的部分的力量能够更加充分的释放出来。

杨明指出，市场走势本身向全社会资金发出了信号，在更多的后续资金进入的情况下，短期交易量过大和融资量大，并不构成大的威胁。更何况，宽松货币政策加码的要求继续存在，资金的总龙头仍倾向于宽松。

宁波海顺：9000亿成交表明流动性十分充沛 仍有冲高动能

周三沪指以2768.68点高开5.13点开盘，盘中最高上探至2824.18点，最低下探至2733.87点，收盘报2779.53点，上涨15.98点，涨幅0.58%，成交5297.77亿元；深成指以9625.33点跳空高开81.42点开盘，盘中最高上探至9777.77点，遇阻后有所回落，收盘报9643.92点，上涨276.97点，涨幅2.96%，成交3850.84亿元；中小板开盘5615.53点，收盘报5697.80点，上涨83.05点，涨幅1.48%；创业板先抑后扬，开盘1568.47点，盘中下探至1540.42点后受到支撑一路振荡上扬，收盘报1604.45点，上涨39.03点，涨幅2.49%；

有色金属板块表现强势，道氏技术、中金岭南[10.05% 资金 研报]、豫光金铅[10.04% 资金 研报]、西部矿业[10.03% 资金 研报]、中色股份[10.02% 资金 研报]、江西铜业[10.01% 资金 研报]、章源钨业[10.01% 资金 研报]、云南铜业[10.01% 资金 研报]、广晟有色[10.01% 资金 研报]、云南储业、铜陵有色[9.99% 资金 研报]、新疆众和[9.99% 资金 研报]、驰宏锌储、兴业矿业[9.97% 资金 研报]等14只个股封涨停，包钢稀土[9.03% 资金 研报]、华泽钴镍、五矿稀土、中孚实业[8.14% 资金 研报]、山东地矿、钢研高纳[8.06% 资金 研报]等6只个股涨幅超8%；宁波海顺认为，近期多种有色金属价格虽仍有下跌空间，但风险的释放更利于板块弹性的重塑，同时伴随央行的降息也将有助于减轻有色金属行业财务和债务压力，对板块将形成一定提振；

沪指今日波动剧烈，盘中最高上探至5297点，最低下探至2733点，最终收出一根带长上下影线的小阳星，成交量5297亿元；宁波海顺认为，本轮上涨行情的主要原因就是在降息效应的推动下场外资金的不断涌入而拉升指数屡创新高，从成交量来看，今日两市量能合计逾9000亿元，创下历史新高，表明市场流动性资金十分充沛，从资金的角度来看短期内指数仍有冲高动能，但是过快的上涨预示着风险的增加，操作策略上建议投资者控制好手中仓位。

湖南金证收评：放量十字星警惕回调风险

今日市场之中的成交量可谓再度创出历史新高，截止收盘两市成交量超过8000亿元，其中上证成交量高达5298亿。不过，放量的背景下，股指并没有形成像样大阳线，而是收出一带量的阳“十字星”，虽然创出调整新高，但显然逐步体现出股指又放量滞涨的嫌疑。在权重蓝筹股短期聚集过多的套牢盘背景下，短线放量十字星需警惕市场形成技术性回调风险。

盘面当中的权重蓝筹股表现开始分化，其中银行股、保险股出现明显的调整，整个板块位居跌幅榜前列。而券商股也有冲高回落迹象，强者恒强的煤炭股也多数在午后出现冲高回落，地产板块也是一样。今日有色板块倒开始轮动，表现较为突出，但能否具有持续性还有待观察。最为抢眼的是创业板指[2.49%]数今日放量再创历史新高，午后绝地反击，重新夺回王者宝座。后市看，如果市场焦点再度转向创业板以及中小盘，则对大盘的持续强势势必构成强大压力。

值得注意的是，当前市场整体的赚钱效应还是维系良好，截至收盘，两市涨停个股数依旧多达53只，其中多为行业与题材的龙头个股。所以，市场整体的投资气氛有望保持在相对强势的状态当中。但笔者依旧对行情在未来一旦形成分化效应，则强势格局难以维持过久。所以，技术性的休整需要警惕。

不过，从市场整体上的宏观方面来看，我国自前期的降息行动开始过后，市场便开始表现的相当强势。在整体流动性向好的背景下，调整空间或有限，短期涨幅过高的权重蓝筹股或有调整风险，但板块轮动将形成加速状态，可以适当的关注受益政策扶持的题材概念股轮动机会。如传媒娱乐、国企改革、水利基建、农林牧渔等轮动机会。（陈自力）

金百临咨询收评：成交再创天量 牛市格局深化

承接周二A股大涨之余威，早盘A股市场出现了小幅高开的格局。其中，上证指数以2668.68点开盘，向上跳空高开5.13点。开盘后，由于金融地产股、有色金属股的大涨，市场出现了大幅拉升的态势，上证指数更是摸至2824.18点。但一方面涨幅过大，另一方面则是有色金属股、地产股的大涨，没有得到市场的认可，且产业趋势乐观的创业板指在盘中的大跌影响了市场人气，所以，大盘在午市后迅速跳水，最低探至2733.87点。不过，随着新兴产业股的崛起，券商股的企稳，大盘迅速回稳，上证指数以2779.53点收盘，上涨15.98点或0.58 %，量能再创天量，沪市量能仍然达到5297.8亿元。

如此的走势就说明了A股市场虽然短线宽幅震荡，但也奠定了A股的牛市基础，主要是因为持续放大的成交量就意味着流动性在持续涌入A股市场，A股市场的存量资金交投量能从前期的2000亿元、3000亿元，迅速拓展至目前的7000亿元、9000亿元，甚至未来的10000亿元，如此的成交量就说明了A股的确已有进入到牛市格局中。在此背景下，个股行情会反复活跃，未来的成长股投资机会将更为突破。故在操作中，建议投资者继续持股，同时积极跟踪高含权股、产业趋势乐观的券商股、保险股、移动互联网概念股等等。（秦洪）

同花顺[-1.22% 资金 研报]：A股天量巨震凸显危机