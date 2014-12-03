俄经济大幅萎缩 几乎与西班牙相当

北京12月3日上午消息 据英国《每日电讯报》报道，俄罗斯的GDP已经大幅萎缩，以至于俄罗斯跌出了世界前8大经济体的行列，目前俄罗斯的经济体量几乎与西班牙相当：

俄罗斯已经丧失了其作为世界第八大经济体的地位，再过去的9个月内，俄罗斯从一个2.1万亿美元的庞大经济体萎缩至一个可以与西班牙或者韩国相比较的中型经济体。

俄乌危机爆发之后，俄罗斯在面临西方制裁的同时，也遭受着低油价的打击。这使俄罗斯的卢布大幅贬值，也使俄罗斯的经济迅速萎缩。



过去几年间，西班牙一直被视为欧洲比较脆弱的经济体之一，大约每四个西班牙人中，就有一个人失业。据世界银行[微博]数据，西班牙2013年的GDP大约为1.4万亿美元。在俄乌危机爆发之前，西班牙在地球上一直是排在第13位的经济体。



目前，就仅从经济方面看，意大利、澳大利亚、印度和加拿大都比俄罗斯强。以下是世界银行统计的2013年各国GDP的排名，那时俄乌危机还没有爆发：

现在搞不清楚俄罗斯目前的GDP到底是多少，因为卢布的贬值迅速且波动不定，以至于俄罗斯的GDP每天统计的结果都会不同。本周一俄罗斯卢布经历了1998年俄罗斯危机以来的最大单日跌幅。



当然，这种情况可能是短暂的。WTI油价已经下降至每桶68美元左右，这大大拖累了过度依赖原油(67.67, 0.79, 1.18%)的俄罗斯经济。如果油价回升，俄罗斯经济也许会夺回失去的位置。