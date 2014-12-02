11月，全球制造业集体滑坡

11月全球PMI增速下滑，美国制造业复苏态不及预期，欧元区分化严重，德法意三巨头成拖累，日本制造业增长回升，新兴市场不温不火。

全球制造业PMI增速下降，需求降低导致扩张减缓。11月全球制造业增速下降，11月摩根大通制造业PMI值为51.8，前值为52.2。北美依然是全球扩张的动力，美国、加拿大增速减缓，欧洲德法意生产萎缩拖累全球制造业整体表现。





美国制造业PMI不及预期，扩张之路缓慢前行。美国11月Markit制造业PMI放缓至 54.8，低于 10月的 55.9，也低于预期的55；但ISMPMI则超市场预期，达到58.7，依然不及前值59.0，美国制造业依然增长，扩张之路开始趋缓。





欧元区制造业PMI下降，大小国出现分化。欧元区10月制造业PMI终值50.1，预期值50.4，前值50.6。制造业疲软，分化仍然明显。经济不明朗引爆需求下降，德国萎缩严重，三巨头拖累欧洲整体表现。但西班牙、荷兰、波兰和捷克向好，起了部分对冲的作用。





日本制造业PMI略有下调。日本11月制造业PMI为52，前值为52.4。原油价格下跌部分抵消日元下跌带来的汇率风险，降低生产成本影响。





新兴市场制造业保持扩张。印度11月制造业PMI从上月的51.6升至53.5，扩张势头强劲，印度11月制造业PMI从上月的51.6升至53.5，扩张势头强劲。卢布贬值，订单增多导致俄罗斯11月制造业PMI上涨到51.7，为2013年10月以来最高。巴西制造业仍在疲软状态，继续下滑。巴西的制造业PMI从10月的49.1下跌到11月的48.7。印尼则继续下跌1.2至48。





中国外需略降，外部流动性仍相对宽松。全球PMI略降导致中国外需略有下调，但影响幅度较小。欧元区和日本低位持续，货币政策仍然预期宽松，继续制约美国加息步伐，全球流动性仍然保持相对宽松，有利于中国。