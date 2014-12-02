美国感恩节零售下滑 阿里遭“狙击”

黑色星期五结束后数据显示，美国感恩节周末零售额下滑11%，为连续第二年下滑，说明短短四天的打折活动不足以提振销售。



目前阿里巴巴已经取代亚马逊，成为美国传统零售业的头号公敌。来自中国的网络零售巨头，正在受到美国零售商的政治火力“狙击”。





由Target、Best Buy、Home Depot和JC Penney等美国传统零售巨头组成的游说团打出了一个新的广告，告诉美国国会称如果他们不通过禁止网络商铺免税的法案，阿里巴巴将彻底“摧毁”美国的本土零售商。



据英国《金融时报》，这则气势汹汹的广告表明，在淘宝推出英文版登陆美国之前，美国的竞争对手们已经剑拔弩张，准备和阿里动真格了。



《金融时报》援引阿里巴巴的回应称“这则广告并没有根据，阿里集团的所有业务均按照所在国的法律缴税，美国也不例外……该广告只是在利用反华情绪。”



自9月的史上最大IPO融资250亿美元之后，马云上个月宣布淘宝将推出包括英文和其他语言在内的国际版。



此前，美国零售巨头们此前对亚马逊、Ebay等互联网巨头也进行过同样攻击。虽然亚马逊表示愿意支持该立法，但被零售商认为是口惠而实不至。Ebay则公开反对该立法，称其会损害小商家利益，推高商品价格。



不过，随着阿里虎视眈眈，零售巨头们选择不再和硅谷集团掐架，转而将阿里作为新的目标。

