沃尔玛解聘中国区30名高管

北京时间11月26日晚间消息，据报道，世界最大零售商沃尔玛(84.98, 0.03, 0.04%)公司周三表示，已解聘了中国子公司的约30名高管，此举旨在“精简和简化”其业务。



沃尔玛中国区发言人Ray Bracy表示，离职的这些高管包括总监和更高级别的管理人员，此举与沃尔玛“过去几个月所采取的行动一致。”他表示，其中少数高管是经协商后同意离开公司的。



此举正值沃尔玛改组其美国管理层之际，该公司周二宣布其美国首席商务官(chief merchandising officer)将离职。本月较早时，该公司还重新任命贝思哲(Scott Price)为亚洲区CEO。



彭博社援引沃尔玛中国区两位员工的话称，被解聘的30名高管中包括沃尔玛及其旗下山姆会员店的中国区副总裁，这两位员工由于害怕报复而要求匿名。沃尔玛发言人Bracy拒绝就此置评。

