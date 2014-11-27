三星大手笔业务重组 化学军工售予韩华

韩联社首尔11月26日电三星集团26日决定将旗下石油化学和军工产业领域四家子公司——三星综合化学、三星道达尔、三星商业设备以及三星泰勒斯出售给韩华集团，交易总额超过1.9万亿韩元(约合人民币106亿元). 这是1997年爆发亚洲金融危机后17年来，三星首次将主要子公司出售给其他大企业。



持有三星商业设备和三星综合化学股份的三星电子和三星物产等三星集团子公司26日上午召开理事会和经营委员会会议，决定将三星商业设备32.4%的股份出售给韩华集团控股公司——韩华株式会社，出售额为8400亿韩元；将三星综合化学57.6%的股份出售给韩华集团子公司韩华化学和韩华新能源，出售额为1.06万亿韩元。韩华株式会社、韩华化学和韩华新能源也于当天召开理事会会议，决定收购三星商业设备和三星综合化学。双方将于今日内签订股份转让合同。据悉，三星和韩华还附加了日后根据经营业绩由韩华向三星另付1000亿韩元的条件。



三星集团从2013年下半年开始对电子、金融、重化工领域子公司进行调整，但调整方式与过去不同，并未采取子公司之间调整或转让重复的业务的方式，而是选择果断出售竞争力和协同效应较差的子公司。韩国财经界认为，三星集团可能已全面着手重组业务，将集团业务领域重组为电子、金融与服务业，以及重工业这三大领域。



双方成交后，韩华将成为三星商业设备最大股东，获得经营权。三星商业设备还持有三星综合化学23.4%的股份，加上韩华集团收购的三星综合化学57.6%的股份，韩华将持有三星综合化学81%的股份，成为最大股东。



三星道达尔由三星综合化学与法国道达尔合资建立，三星综合化学持有三星道达尔50%的股份。三星泰勒斯则由三星商业设备与法国泰勒斯合资建立，三星商业设备持有三星泰勒斯50%的股份。因此韩华在完成此次收购程序之后将获得三星道达尔和三星泰勒斯的共同经营权。



韩华收购三星综合化学和三星道达尔之后，石化领域销售额有望增至18万亿韩元，成为国内石化领域最大企业。收购三星商业设备和三星泰勒斯后韩华军工领域销售额有望从2013年的1万亿韩元增至今后的2.6万亿韩元，同样会跃居国内军工领域第一。



三星则将彻底退出军工产业领域。至于石化领域，三星考虑到与电子材料的关联性，保留了三星精密化学的基础化工领域，但实际上也等于全部脱手。三星综合化学的最大股东三星物产(38.4%)计划留下18.5%的股份，与韩华维持在化工领域的合作关系。



此次交易将经过核查资料等流程后，预计会于明年上半年结束。

