阿里巴巴马云欲加大对印度投资

中国首富、阿里巴巴创始人马云周三表示，他计划在印度投资更多基金，并相信互联网将能改变中国未来。

阿里巴巴集团掌控着中国80%的电子商务。在阿里巴巴集团首次公开募股（IPO）创纪录募得250亿美元的两个月后，其创始人马云头一回访问印度。他在新德里对商界人士表示："我们将会对印度注入更多投资，与印度的企业家和科技公司合作。"但马云并未透露确切投资金额。



马云表示，目前已有大量印度小型企业在阿里巴巴网站上向超过40万中国顾客贩卖商品，从香料、巧克力到茶叶应有尽有。他预计在阿里巴巴与印度的交流提升后，印度商品在阿里巴巴网站上的销售将再次出现增长。



现年50岁的阿里巴巴集团董事局主席马云指出，印度和中国在科技领域上存在巨大的互动空间，这将能对许多小型企业带来改变。



"我曾经是一名教师，互联网改变了我的生命。如今是印度和中国在商业上共同合作的好时机。"



马云的助手不愿透露马云此行的具体行程。一名发言人只表示，马云将出席与地方商人的一系列会议，但拒绝透露更多详情。印度《经济时报》报道称，马云的代表团成员包括99名商界人士，此行预计将与多名印度企业家会晤。

印度版阿里巴巴



阿里巴巴过去已在印度市场上崭露头角，2010年在印度开设备本地客户服务业务。分析家预期，阿里巴巴很可能通过印度在线零售市场运营商Snapdeal在印度商务市场上进行扩张。



持有阿里巴巴三分之一股份的日本软银，上月投资6.27亿美元成为印度Snapdeal的最大投资商。Snapdeal自诩为"印度版"的阿里巴巴，在快速扩张的印度商务市场中爆炸性增长。



当地媒体报道称，马云将与30岁的Snapdeal共同创始人兼首席执行官库纳尔·贝尔（Kunal Bahl）会面。但Snapdeal拒绝证实此消息。有关马云将与这家印度企业联手在当地打造更大商务平台的传言如今甚嚣尘上。



在马云展开旋风式48小时访印行程前，亚马逊创始人兼首席执行官贝索斯（Jeff Bezos）等顶尖商务人士刚刚结束印度访问。亚马逊和阿里巴巴目前正在全球市场上激烈竞争。