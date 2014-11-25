习李外交70天行程遍布26国 高铁外交成世界关注点





在出席二十国集团领导人第九次峰会，对澳大利亚、新西兰、斐济进行国事访问，并同太平洋(601099,股吧)建交岛国领导人举行会晤后，国家主席习近平昨天回到北京。



今年2月，习近平赴俄罗斯索契出席冬奥会开幕式，这是习近平连续第二年将俄罗斯作为首访国。记者梳理发现，今年习近平主席和李克强总理两人共出访11次，70天的行程遍布26个国家，其中先后两次出访俄罗斯和德国。此外，作为数场国际会议的主场外交东道主，习近平和李克强还在国内会见多位来访的各国及地区领导人。这一年，中国与出访国中的8个国家关系有所升级，其中，中国与阿根廷、委内瑞拉、蒙古、澳大利亚、新西兰5国提升为全面战略伙伴关系，此外中国与荷兰提升为全面合作伙伴关系，与德国提升为全方位战略伙伴关系，与比利时提升为全方位友好合作伙伴关系。反腐外交反腐外交重要议题此次习近平在访问澳新期间，均将与两国加强司法执法、追逃追赃、打击腐败犯罪等领域合作列为重要合作内容。此前，在APEC会后习近平与奥巴马对话中，美方同意继续在追逃追赃等领域开展对话与合作。中国人民大学国际关系学院教授时殷弘表示，打击腐败犯罪是世界各国共同面临的难题，加强国际合作非常必要。中国与澳新等国在反腐领域开展合作，既有利于中国自身反腐，也有利于国际反腐的司法和情报合作。据了解，今年夏天，公安部启动“猎狐2014”行动，这是历史上规模最大、力度最强的海外追赃追逃行动，启动4个多月以来，先后从美国、加拿大等56个国家和地区抓获海外在逃人员288名。国际反腐网越织越密十八届四中全会提出，加强反腐败国际合作，加大海外追赃追逃、遣返引渡力度。这一精神在中国外交工作中得到充分展现。11月召开的APEC会议为国际反腐合作提供了重要契机与实践平台，此次APEC会议，21个经济体就反腐合作达成共识，通过《北京反腐败宣言》，宣布成立APEC反腐执法合作网络，在亚太加大追逃追赃等合作，携手打击跨境腐败行为。APEC北京会议可谓构建了亚太地区国际反腐新秩序。中国人民大学廉政建设研究中心主任周淑真表示，中国推进建立反腐败执法合作网络所释放出加强国际合作、切断贪腐官员外逃之路的信号，对腐败分子是一个有力震慑。作为亚太地区最高层次的反腐败多边执法合作平台，该网络的成立对于亚太地区各经济体从务虚交流走向务实合作，引导全球预防、打击贪官外逃和非法资金外流等具有重要意义。反腐网络越织越密，覆盖范围越来越广。同月召开的G20布里斯班峰会上，习近平在讨论增强世界经济抗风险能力议题时，着重指出要深化反腐败国际合作。这一意见在G20峰会公报中得到充分重视：“我们核准支持增长和抗风险的《2015-2016年G20反腐败行动计划》。我们正采取行动建设反腐败合作网络，包括加强司法互助，返还腐败资产，拒绝为腐败官员提供避罪港。”有专家表示，G20会议通过反腐行动计划是一个重要信号，有力证明中国反腐败已经全面、系统、规模化地走向国际合作过程。中国与国际反腐大网越织越密。经济外交多国先后简化中国签证手续2014年是中国外交全面开拓之年，经济外交是重点努力方向之一。“一带一路”建设、多双边自贸区战略、提高规则制定权和话语权，可谓是今年中国经济外交三大抓手。中国外交工作的成果也带给公民越来越多的实惠。6月，李克强总理抵达伦敦当天，英方宣布将放宽对中国游客和商务人士的签证限制，简化中国个人旅行者网签申请程序，而且英国正与其他欧洲国家谈判，希望允许中国旅行者通过单一程序申请英国和申根国家签证。同时，中国和希腊共同发布关于深化全面战略伙伴关系的联合声明。声明指出，双方鼓励本国公民赴对方国家旅游，愿提供签证便利。两国政府欢迎对方国家到本国举办旅游推介会。李克强10月访德期间，双方共同发表了《中德合作纲要》，为两国未来5至10年各领域合作作出了战略规划。其中，双方在《纲要》中确认，以将短期签证审发时间缩短为48小时为目标，通过简化签证申请程序，加快签证审发时间，实施便利申请人的签证审发程序，为商务人员申请签证提供便利，增加多年有效和多次入境签证的发放，延长签证的停留期。德方考虑按现行模式在中国其他城市增设签证申请中心，以此扩大面向中国公民的签证服务。这是继英、意、法等国之后，又一欧洲国家推出的面向中国公民的签证便利化举措。美国总统奥巴马在2014年APEC工商领导人峰会上发表演讲时表示，美中两国同意新的签证安排，学生签证有效期将由目前的一年延长到五年，商务和旅游签证将延长到十年。习近平主席首访南太平洋国家时，澳大利亚和新西兰国家都纷纷表示将简化中国公民签证手续，鼓励人员往来。经贸关系发展给消费者实惠上周，习近平刚结束南太平洋国家的访问行程，作为中澳经贸关系中一件可喜可贺的大事，中澳宣布实质性结束中澳自由贸易协定谈判，这意味着距离中澳自贸协定正式签署已为期不远。根据中澳谈判结果，在开放水平方面，澳大利亚对中国所有产品关税最终均降为零，中国对澳大利亚绝大多数产品关税最终降为零；服务领域，彼此向对方作出涵盖众多部门、高质量的开放承诺。投资领域，双方在协定生效日起相互给予最惠国待遇，同时大幅降低企业投资审查门槛，增加企业投资的市场准入机会、可预见性和透明度。同时，中新自由贸易协定作为中国同发达国家之间达成的第一个自由贸易协定，此次两国经贸关系也迈上新台阶，将力争早日实现2020年双边贸易额达到300亿新元的新目标，此次中国和新西兰还签署中国政府同外国政府签署的首个电视合拍协议。同样在本月初，中韩双方也刚完成中韩自贸区协定实质性谈判，这是我国迄今为止对外商谈的覆盖领域最广、涉及国别贸易额最大的自贸区。商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明介绍，与中澳自贸区多为上下游产业之间的对接不同，中韩自贸区红利更多表现在制造业方面同行业间水平对接，韩国化妆品、衣服、家电将更加便宜。前后相差一周时间，中国即与两个亚太重要经济体就自贸区建设结束实质性谈判，中国对外自贸区建设正迎来“突破时刻”。截至目前，中国已签署自贸协定12个，涉及20个国家和地区。随着多个自贸协定的逐步实施，中国的消费者有望获得更加丰富的选择，以更实惠的价格买到境外商品。高铁优势具备“走出去”“高铁外交”成为中国经济外交的一个关注点。去年欧亚之行中，李克强向时任泰国总理英拉、中东欧十六国领导人等介绍中国高铁，今年在非洲行、德国、英国、俄罗斯等行程中，更是多次提及中国高铁合作。中国工程院院士王梦恕认为，中国铁路尤其是高铁技术处于国际领先地位，已拥有相对成熟的技术和成套的设备，铁路人才储备量高，整体具有很强优势。同时，中国在短时期内迅速打造大规模高速铁路网络的经验也让国际社会印象深刻。相较于其他国家，中国高铁拥有无可比拟的价格优势，这都构成了中国高铁“走出去”的明显优势。5月，李克强在非盟会议中心表示，中方积极参与非洲公路、铁路、电信、电力等项目建设，实现区域互联互通，中方还要在非洲设立高速铁路研发中心；6月李克强访英时，中英双方达成共识，将推动高铁等领域合作，并将该项计划写入《中英联合声明》；7月习近平访问拉美四国时宣布，中国、秘鲁、巴西将合建两洋铁路，横跨南美大陆连接大西洋(600558,股吧)和太平洋，三国将就开展连接大西洋和太平洋的两洋铁路合作共同发表声明。李克强参加中俄总理第19次定期会晤时，双方签署了“莫斯科-喀山”高铁发展合作备忘录，最终将“莫斯科-喀山”高铁延伸至北京。这意味着，一条超过7000公里长的高铁将连通北京、莫斯科，北京通过铁路前往莫斯科的时间也有望从现在的6天左右缩短至两天，而这一“备忘录”的签署，也意味着中国高铁有望在俄落地，中国居民去往莫斯科将增加一种选择。有媒体分析，这条铁路的建设本身就将为中国及邻国相关产业带来可观的利润回报。同时，还可以改善中国西北内陆的贸易地位，为中国产品销往西亚、欧洲创造便利，有利于丝绸之路的复兴。主场外交主场展示无敌有友 彰显外交软实力今年，中国主场外交完美演绎，无论是5月在上海举办的亚信峰会，习近平倡导的“亚洲新安全观”，还是6月习近平在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上强调的“亲、诚、惠、容”理念，以及APEC峰会上首次提出的亚太梦，这些都将载入中国主场外交史册。APEC领导人非正式会议11月在京召开，习近平主席作为东道主在短短数天时间内密集会晤各经济体领导人，创造性地以各种外交方式拉近了与多个经济体领导人的距离。习近平与俄罗斯总统普京的会见是今年第五次，其间，普京向习近平赠送俄研发的智能手机，被外界称为“老友记”。习近平在北京与朴槿惠会谈时，双方宣布中韩完成自贸区协定实质性谈判，将有力促进亚太区域一体化；与菲律宾总统阿基诺三世室外交谈，充分展示中国式自信、大度与亲和力。中国人民大学国际关系学院外交学系教授王义桅表示，在中国外交史上，很少有北京APEC会议这样的主场外交，既再次确认了中美新型大国关系而开启中美未来合作大局，又巩固了中国周边关系，更初步化解了中日、中菲心结。可以说，中国主场外交四面玲珑，无敌有友，彰显外交软实力。“互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，因为互联互通而夯实基础，北京APEC会议则对中国的互联互通外交做了最充分的阐释。”瀛台夜话 中美关系提升至新水平APEC会议结束后，美国总统奥巴马对中国进行国事访问。11日至12日，从中南海瀛台夜话至人民大会堂的正式会谈，日程满满、内容丰富。双方秉承要把不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则落到实处，推进了中美新型大国关系建设。习奥漫步瀛台，两人就中美两国关系进行深入交流，对中国经济、中国改革、中国依法治国、人权和主权等问题进行了精彩谈话。奥巴马访华期间，中美双方在北京签署有关应对气候变化和清洁能源合作的联合声明。作为两个全球最大的碳排放国，两国对外宣布各自最新的碳减排目标。同时，双方就尽快恢复和结束《信息技术协定》(ITA)扩大产品范围谈判达成双边共识。根据新协议，约200项信息技术产品关税将降至零。美国白宫官员将奥巴马此次访华定位成一次“历史性事件”，称此访将把中美双边关系提升至新水平。出访行程2月习近平赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式。(为期3天)3月习近平出席第三届核安全峰会并访问荷兰、法国、德国、比利时和联合国教科文组织总部、欧盟总部。(为期11天)5月李克强访问埃塞俄比亚和非盟总部、尼日利亚、安哥拉、肯尼亚。(为期8天)6月李克强赴英国举行中英总理年度会晤并访问英国、希腊。(为期6天)7月习近平赴韩国进行国事访问。(为期2天)习近平出席金砖国家领导人第六次会晤，访问巴西、阿根廷、委内瑞拉、古巴，并出席中拉领导人会晤。(为期9天)8月习近平对蒙古国进行国事访问。(为期2天)9月习近平出席上合组织成员国元首理事会第十四次会议，并对塔吉克斯坦、马尔代夫、斯里兰卡、印度进行国事访问。(为期9天)10月李克强访问德国、俄罗斯、意大利、联合国粮食及农业组织总部，并出席第十届亚欧首脑会议。(为期8天)11月习近平出席在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团领导人第九次峰会，对澳大利亚、新西兰、斐济进行国事访问，并在斐济同太平洋建交岛国领导人会晤。(为期9天)李克强出席在缅甸内比都举行的第十七次中国-东盟(10+1)领导人会议、第十七次东盟与中日韩(10+3)领导人会议和第九届东亚峰会，并对缅甸进行正式访问。(为期3天)