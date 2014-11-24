德拉基释放强烈刺激信号 欧债收益率触及纪录低点

FX168讯 欧洲央行（ECB）行长德拉基（Mario Draghi）周五（11月21日）表示，如果当前的努力没有达到预期目标，欧洲央行扩大干预途径，“我们将尽我们所能尽快地提高通胀预期。”

德拉基称，欧洲央行愿意加大力量，更努力地刺激蹒跚的经济，市场预期欧央行将采取更多的措施，欧洲公债价格上升，收益率触及纪录低点，欧元/美元跌破1.2400，刷新两周低点至1.2378。



一些经济学家认为，欧洲央行可能扩大债券购买计划，包括公司债和政府债券，向金融体系注入资金即QE。



德拉基给出了离购买公债为时不远的最强烈暗示。爱尔兰、意大利、奥地利、法国和西班牙10年期公债收益率均触及历史低点，且多数其他欧元区国家公债收益率也接近低点。德拉吉称，没有迹象显示未来几个月经济将改善。他还表示，如果当前措施无助于提振通胀率，欧洲央行将扩大和加快向欧元区注入资金的行动。



德拉基发表讲话意大利10年期公债收益率低见2.195%，当日下挫约9个基点，西班牙10年期公债收益大跌8个基点，报2.014%。德国10年期公债收益率报0.77%，离纪录低点不远。



德拉吉的讲话提振了市场对长期通胀预期的指标脱离一个月低点。