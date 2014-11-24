多空大战1200关键点位 黄金上演过山车行情

北京11月22日电（记者刘开雄、赵晓辉）本周，国际金价一波三折，尤其是在21日，金价更是经历“冰火两重天”。



在21日早间，欧洲央行行长德拉基在法兰克福第24届欧洲银行业大会上发表讲话时称，一旦欧元区通胀风险成为现实，央行将扩大资产购买规模。现货黄金(1201.50, 10.60, 0.89%)因此从1199美元／盎司价格快速下挫，并刷新日内新低1186．64美元／盎司。



但随后中国人民银行宣布，自2014年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，为2012年以来首次降息。央行宣布，金融机构一年期贷款基准利率下调0．4个百分点至5．6％；一年期存款基准利率下调0．25个百分点至2．75％。



受此影响，黄金从1188．88美元／盎司附近飙升至1200．60美元／盎司，再度逆袭1200关口。



在不到3个小时内，现货黄金上演了一出过山车行情。



事实上，本周金价在1175美元／盎司至1205美元／盎司间波动，自11月初的4年低点回升后，基本上表现一直比较稳定。

20日，美国通胀数据表明10月通胀有所上升，对黄金有一定的支撑因素。汇丰银行分析师认为，如果国际金价能够冲破1200美元／盎司的关键点位，则有望吸引投资者进场买盘。



不过市场仍对明年中期美联储升息有较为强烈的预期，高盛集团经济学家认为，2015年很可能成为美国的“加息年”，美联储有望结束长达6年的零利率政策。



高盛维持今年年底1050美元／盎司的金价目标不变。



来自实物交易层面，根据最新数据显示，10月瑞士出口黄金增加超过12％，主要是对中国和印度的出口有所增加。而国际货币基金组织[微博]（ＩＭＦ）的报告称，乌克兰的黄金储备在10月减去了超过三分之一。俄罗斯则在继续增持黄金，这已经是该国连续第7个月增持黄金。



目前，市场舆论普遍认为，1200美元／盎司是市场多空力量争夺的关键点位，围绕该点位的影响因素将集中在对美国经济数据解读、各国央行在国际市场黄金交易的情况，以及中国央行降息之后的市场消化情况。