Twitter CEO正在疯狂抛售公司的股票

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11月21日，Twitter首席执行官迪克·科斯特罗（Dick Costolo）家族的两只信托基金，在本月抛售了持有的半数Twitter股票。自今年7月开始，科斯特罗家族便开始不断抛售持有的Twitter股票。
根据提交给美国证券交易委员会的报告显示，理查德·科斯特罗2001生前信托（The Richard Costolo 2001 Living Trust）和以科斯特罗妻子命名的劳伦·科斯特罗2001生前信托（Lorin Costolo 2001 Living Trust），在11月3日和11月7日抛售了28.346万股Twitter股票，套现1160万美元。在此次抛售之后，科斯特罗还拥有3.6028万股Twitter股票，50.9828万股未到期的限制性股票，以及28.3460万股托管的公司股票。
在今年7月份之前，科斯特罗及其家族信托基金一直没有出售过Twitter股票。当月，科斯特罗出售了1.6698万股Twitter股票；今年10月，他再次出售了2.0106万股Twitter股票。今年11月3日，科斯特罗首次向美国证券交易委员会提交了“10b5-1”交易计划，从而使得他可以大规模抛售本公司的股票。Twitter未向公司高管制定持股要求。
Twitter发言人吉姆·普罗塞（Jim Prosser）就此表示，“科斯特罗抛售公司股票与自己此前制定的售股计划相一致，旨在让他的个人资产实现多元化。”
随着Twitter用户增长速度放缓，且公司股价在今年累计跌幅达到35%，科斯特罗也成为了媒体口诛笔伐的对象。今年4月，科斯特罗及Twitter联合创始人杰克·多西（Jack Dorsey）曾承诺，在限售期解禁之后，他们仍将会继续持有Twitter股票。不过在限售期解禁之后，Twitter时任首席财务官迈克·古普塔（Mike Gupta）和时任首席运营官阿里·洛加尼（Ali Rowghani）均对持股进行了套现。
投资人质疑
在Twitter一些高管离职之后，其中就包括解雇洛加尼和更换古普塔，投资人已对科斯特罗的管理风格产生了质疑。标准普尔本月初就把Twitter的债券评级主动调降至“垃圾”级。
科斯特罗一直在为Twitter进行辩护。在本月12日举办的首届分析师大会中，科斯特罗曾表示Twitter有望获取5亿访问Twitter网站，但未进行登录的用户。包括克里斯·萨卡（Chris Sacca）和风险投资人本·霍洛维茨（Ben Horowitz）在内的公司早期投资人，都一直在力捧科斯特罗。
彭博社的统计数据显示，科斯特罗目前还拥有852万股Twitter股票期权，市值约为3.24亿美元。科斯特罗持有的绝大多数股票期权当前均可以执行期权，其中包括在2009年授予的403万股股票期权，及在2010年授予的317万股股票期权。
Twitter在今年4月提交的报告中称，科斯特罗的年薪已从上年的13.025万美元，降至1.4万美元。
Twitter股价周四在纽交所常规交易中上涨不到1%，报收于39.81美元。
根据提交给美国证券交易委员会的报告显示，理查德·科斯特罗2001生前信托（The Richard Costolo 2001 Living Trust）和以科斯特罗妻子命名的劳伦·科斯特罗2001生前信托（Lorin Costolo 2001 Living Trust），在11月3日和11月7日抛售了28.346万股Twitter股票，套现1160万美元。在此次抛售之后，科斯特罗还拥有3.6028万股Twitter股票，50.9828万股未到期的限制性股票，以及28.3460万股托管的公司股票。
在今年7月份之前，科斯特罗及其家族信托基金一直没有出售过Twitter股票。当月，科斯特罗出售了1.6698万股Twitter股票；今年10月，他再次出售了2.0106万股Twitter股票。今年11月3日，科斯特罗首次向美国证券交易委员会提交了“10b5-1”交易计划，从而使得他可以大规模抛售本公司的股票。Twitter未向公司高管制定持股要求。
Twitter发言人吉姆·普罗塞（Jim Prosser）就此表示，“科斯特罗抛售公司股票与自己此前制定的售股计划相一致，旨在让他的个人资产实现多元化。”
随着Twitter用户增长速度放缓，且公司股价在今年累计跌幅达到35%，科斯特罗也成为了媒体口诛笔伐的对象。今年4月，科斯特罗及Twitter联合创始人杰克·多西（Jack Dorsey）曾承诺，在限售期解禁之后，他们仍将会继续持有Twitter股票。不过在限售期解禁之后，Twitter时任首席财务官迈克·古普塔（Mike Gupta）和时任首席运营官阿里·洛加尼（Ali Rowghani）均对持股进行了套现。
投资人质疑
在Twitter一些高管离职之后，其中就包括解雇洛加尼和更换古普塔，投资人已对科斯特罗的管理风格产生了质疑。标准普尔本月初就把Twitter的债券评级主动调降至“垃圾”级。
科斯特罗一直在为Twitter进行辩护。在本月12日举办的首届分析师大会中，科斯特罗曾表示Twitter有望获取5亿访问Twitter网站，但未进行登录的用户。包括克里斯·萨卡（Chris Sacca）和风险投资人本·霍洛维茨（Ben Horowitz）在内的公司早期投资人，都一直在力捧科斯特罗。
彭博社的统计数据显示，科斯特罗目前还拥有852万股Twitter股票期权，市值约为3.24亿美元。科斯特罗持有的绝大多数股票期权当前均可以执行期权，其中包括在2009年授予的403万股股票期权，及在2010年授予的317万股股票期权。
Twitter在今年4月提交的报告中称，科斯特罗的年薪已从上年的13.025万美元，降至1.4万美元。
Twitter股价周四在纽交所常规交易中上涨不到1%，报收于39.81美元。