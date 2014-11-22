一家公司只值一块钱？彩虹集团低价甩卖旗下两子公

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央广网财经11月20日消息 据经济之声《天下公司》报道，11月6号和11号，生产LED等光电产品的国有企业彩虹集团在北京产权交易所挂牌转让两家全资子公司100%股权，令人惊讶的是，这两项转让交易的标价都只有一块钱。
彩虹集团转让的两家公司分别是陕西彩虹光电材料总公司和咸阳彩虹光伏科技有限公司。产权交易所对着两家公司的估值分别为-1.35亿元和-9389.66万元。也就是说，这是两家净资产为负值的公司。
经济之声记者晏琴采访了被转让的两家公司，发现两家公司都已经停产很久了，只有少数人留守看厂子。原有的员工一些去了集团下属的其他子公司，非正式员工也以财务补偿等方式进行了安置。
员工：已经停产，员工基本上已经安置分流完了，有退出的政策，有的员工觉得合适就选择退出政策，其它单位就招聘就到其它单位去。设备也在处理，现在整个照明行业也不太好，我们优势国企，跟广东那边的企业比起来，成本会高一些，主要是人力成本。
彩虹集团负责此次股权转让的部门负责人表示，因为两家子公司都是因为经营不下去才转让。受让方需要接受两家公司所有的债权和债务。
部门负责人：接手我们的公司就是要把债权、债务都接过去，当然现在是只有债务，没有债权。
承接办理彩虹集团光电转让事宜的北京智德盛投资顾问有限公司表示，这两个一块钱的转让交易挂出去几天，已经有人来问了，都是产业链相关的投资者。智德盛投资以前也曾经做过1元转让的案子，尽管卖的是负资产，但是只要产品结构在，新的投资者依靠更好的管理能力和市场渠道也可能把公司给救活了。
智德盛投资：我们以前也有过一块钱转让公司的案例，因为这些企业本身有生产能力，如果有一个投资人处于这个行业的上下游，为了降低成本，他有可能来接手。有的人可能有销售渠道，在上游再做一家生产企业，就可以把上下游整个串联起来。
为什么彩虹集团的两家子公司经营不下去？一名彩虹光伏科技前员工认为，应收账款难以收回可能是重要因素。据他透露，彩虹光伏公司的客户长期拖欠货款，导致资金难以周转，仅江苏一家民营公司就拖欠了1亿多元的货款，公司还在追讨。
但也有人认为，真正的原因是市场环境不好。一位彩虹光电前员工表示，他们的成本降不下来，而南方的一些光伏民企低价恶性竞争，让他们的产品基本没有利润。而且，光电项目回收资金本来就比较慢，比如做一个改造项目，起码要10几年才能收回所有资金。
员工：老牌国企有这样的概念，就是产品质量要过关，所以我们的材料用得都是比较好的。现在市场越来越不景气，而广东中山那边的厂子生产的东西，价格比较低，销路就比较好。我们在北方生产，运输这块成本也比较高，那就更没法和广东的企业相比了。
彩虹集团曾经有着诸多光环。它生产过中国第一只彩色显像管，是中国生产量最大、配套能力最强的彩色显像管生产企业；它还生产出中国第一块液晶基板玻璃，集团下属的上市公司——彩虹显示器件股份有限公司就是做“液晶基板玻璃”的，也是彩虹集团想要重点打造的领域。但是公司董事办的人介绍：他们的产品跟跟国外厂商相比没有优势，从07年开始到现在，市场占有率一直很低。
彩虹集团用一块钱的价格甩卖两家子公司，看来也有自己不得已的苦衷。其实，这种壮士断腕的做法在商业上并不罕见。上个月20号，有“蓝色巨人”称号的IBM公司为了甩掉亏损的芯片制造业务部门，甚至不惜向阿布扎比的全球铸造公司倒贴15亿美元，以求别人能够接手。
据了解，芯片生产业务占IBM的总营收还不到2%，但每年的亏损却高达15亿美元。知情人士透露，至少从2013年起，IBM就一直在寻找芯片制造部门的买家，但一直没能找到。今年8月有消息称，IBM愿意支付10亿美元让全球铸造公司接手，但全球铸造嫌价格低没有同意，最后双方以15亿美元成交。
在整个谈判过程中，全球铸造公司感兴趣的主要是IBM的工程师和知识产权，而不是生产工厂。
彩虹集团转让的两家公司分别是陕西彩虹光电材料总公司和咸阳彩虹光伏科技有限公司。产权交易所对着两家公司的估值分别为-1.35亿元和-9389.66万元。也就是说，这是两家净资产为负值的公司。
经济之声记者晏琴采访了被转让的两家公司，发现两家公司都已经停产很久了，只有少数人留守看厂子。原有的员工一些去了集团下属的其他子公司，非正式员工也以财务补偿等方式进行了安置。
员工：已经停产，员工基本上已经安置分流完了，有退出的政策，有的员工觉得合适就选择退出政策，其它单位就招聘就到其它单位去。设备也在处理，现在整个照明行业也不太好，我们优势国企，跟广东那边的企业比起来，成本会高一些，主要是人力成本。
彩虹集团负责此次股权转让的部门负责人表示，因为两家子公司都是因为经营不下去才转让。受让方需要接受两家公司所有的债权和债务。
部门负责人：接手我们的公司就是要把债权、债务都接过去，当然现在是只有债务，没有债权。
承接办理彩虹集团光电转让事宜的北京智德盛投资顾问有限公司表示，这两个一块钱的转让交易挂出去几天，已经有人来问了，都是产业链相关的投资者。智德盛投资以前也曾经做过1元转让的案子，尽管卖的是负资产，但是只要产品结构在，新的投资者依靠更好的管理能力和市场渠道也可能把公司给救活了。
智德盛投资：我们以前也有过一块钱转让公司的案例，因为这些企业本身有生产能力，如果有一个投资人处于这个行业的上下游，为了降低成本，他有可能来接手。有的人可能有销售渠道，在上游再做一家生产企业，就可以把上下游整个串联起来。
为什么彩虹集团的两家子公司经营不下去？一名彩虹光伏科技前员工认为，应收账款难以收回可能是重要因素。据他透露，彩虹光伏公司的客户长期拖欠货款，导致资金难以周转，仅江苏一家民营公司就拖欠了1亿多元的货款，公司还在追讨。
但也有人认为，真正的原因是市场环境不好。一位彩虹光电前员工表示，他们的成本降不下来，而南方的一些光伏民企低价恶性竞争，让他们的产品基本没有利润。而且，光电项目回收资金本来就比较慢，比如做一个改造项目，起码要10几年才能收回所有资金。
员工：老牌国企有这样的概念，就是产品质量要过关，所以我们的材料用得都是比较好的。现在市场越来越不景气，而广东中山那边的厂子生产的东西，价格比较低，销路就比较好。我们在北方生产，运输这块成本也比较高，那就更没法和广东的企业相比了。
彩虹集团曾经有着诸多光环。它生产过中国第一只彩色显像管，是中国生产量最大、配套能力最强的彩色显像管生产企业；它还生产出中国第一块液晶基板玻璃，集团下属的上市公司——彩虹显示器件股份有限公司就是做“液晶基板玻璃”的，也是彩虹集团想要重点打造的领域。但是公司董事办的人介绍：他们的产品跟跟国外厂商相比没有优势，从07年开始到现在，市场占有率一直很低。
彩虹集团用一块钱的价格甩卖两家子公司，看来也有自己不得已的苦衷。其实，这种壮士断腕的做法在商业上并不罕见。上个月20号，有“蓝色巨人”称号的IBM公司为了甩掉亏损的芯片制造业务部门，甚至不惜向阿布扎比的全球铸造公司倒贴15亿美元，以求别人能够接手。
据了解，芯片生产业务占IBM的总营收还不到2%，但每年的亏损却高达15亿美元。知情人士透露，至少从2013年起，IBM就一直在寻找芯片制造部门的买家，但一直没能找到。今年8月有消息称，IBM愿意支付10亿美元让全球铸造公司接手，但全球铸造嫌价格低没有同意，最后双方以15亿美元成交。
在整个谈判过程中，全球铸造公司感兴趣的主要是IBM的工程师和知识产权，而不是生产工厂。