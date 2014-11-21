阿里发行80亿美元债券 认购额高达七倍

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依靠250亿美元的融资额，中国电子商务巨头阿里巴巴，创造了全世界企业上市融资的最高纪录，依靠良好的业绩和信用评级，阿里巴巴集团得以在资本市场游刃有余，优化资本和债务结构。
据美国财经媒体巴伦周刊网站报道，阿里巴巴集团已经在美国正式启动公司历史上第一次债权融资。
阿里巴巴此次将在美国一共发行总额为80亿美元的债券，共分6批发行。6批债券的到期时间从3年到20年不等。
据报道，此次债权融资中，规模最大的三期债券包括：融资额度为22.5亿美元的五年期债券，收益率比美国国债高出了95个基点；另外还包括15亿美元的七年期债券，收益率比美国国债高出了115个基点，以及总额为22.5亿美元的十年期债券，票面收益率比美国国债高出了128个基点。
阿里巴巴发行的其他三批债券还包括：总额为10亿美元的三年期债券，收益率比美国国债高出70个基点，总额3亿美元的三年期债券，收益率为银行业三个月Libor利率再加上52个基点，总额为7亿美元的20年期债券，收益率为美国国债收益率加上148个基点。
显然，刚刚在上市中获得250亿美元融资的阿里巴巴集团，此次发债并不是因为“缺钱”，其目的是优化债务结构。此次发债融到的80亿美元，将用于为目前的债务和信贷协议进行再融资。
据报道，阿里巴巴集团目前的贷款余额和信贷额度高达110亿美元。
凭借中国电子商务的概念和良好的财务业绩，阿里巴巴上市之后股价一路高涨，市值达3000亿美元，其企业债券的发行自然也不是问题。
美国彭博社引述知情人士的话说，阿里巴巴此次发行80亿美元债券，但一共从华尔街投资人获得了570亿美元的订单，是发行额的七倍多。
由于投资人出现抢购，阿里巴巴债券的承销商比原定调低了债券收益率，收益率下调，债券价格自然攀升。
巴伦周刊表示，阿里巴巴此次也是今年美国资本市场规模最大的公司债券发行计划。
美国GMP证券公司专门研究固定收益投资产品的分析师阿德里亚·米勒（AdrianMiller）在接受巴伦周刊网站采访时表示，最近美国资本市场对于新发行企业债券的需求都很强劲，最近投资级别的几次发债计划，都获得了成功。
米勒表示，阿里巴巴是一家投资界都很熟悉的公司，拥有良好的财务健康状况，对于这样的企业，投资级企业债券市场显然是张开了怀抱。
这位分析师表示，阿里巴巴公司债券的需求很踊跃，这导致一共发行80亿美元，却获得了570亿美元的认购订单。
此次债券发行将会在美国当地时间周四下午结束，另外由于出现大幅超额认购，因此债券上市之后的利息差空间将十分有限。
早前，美国《华尔街日报》曾披露，阿里巴巴将发行的五年期债券，收益率只比美国国债高出了1.1个百分点，但最终发行时，收益率比原计划更低，收益率走低，意味着债券更加抢手，导致价格上涨。
作为对比的是，eBay最近发行的五年期企业债券，收益率比相同期限美国国债高出了0.87个百分点。
据巴伦周刊网站报道，阿里巴巴原定分为8批债券，但最终取消了其中的一批，即五年期的浮动利率债券。
据美国财经媒体巴伦周刊网站报道，阿里巴巴集团已经在美国正式启动公司历史上第一次债权融资。
阿里巴巴此次将在美国一共发行总额为80亿美元的债券，共分6批发行。6批债券的到期时间从3年到20年不等。
据报道，此次债权融资中，规模最大的三期债券包括：融资额度为22.5亿美元的五年期债券，收益率比美国国债高出了95个基点；另外还包括15亿美元的七年期债券，收益率比美国国债高出了115个基点，以及总额为22.5亿美元的十年期债券，票面收益率比美国国债高出了128个基点。
阿里巴巴发行的其他三批债券还包括：总额为10亿美元的三年期债券，收益率比美国国债高出70个基点，总额3亿美元的三年期债券，收益率为银行业三个月Libor利率再加上52个基点，总额为7亿美元的20年期债券，收益率为美国国债收益率加上148个基点。
显然，刚刚在上市中获得250亿美元融资的阿里巴巴集团，此次发债并不是因为“缺钱”，其目的是优化债务结构。此次发债融到的80亿美元，将用于为目前的债务和信贷协议进行再融资。
据报道，阿里巴巴集团目前的贷款余额和信贷额度高达110亿美元。
凭借中国电子商务的概念和良好的财务业绩，阿里巴巴上市之后股价一路高涨，市值达3000亿美元，其企业债券的发行自然也不是问题。
美国彭博社引述知情人士的话说，阿里巴巴此次发行80亿美元债券，但一共从华尔街投资人获得了570亿美元的订单，是发行额的七倍多。
由于投资人出现抢购，阿里巴巴债券的承销商比原定调低了债券收益率，收益率下调，债券价格自然攀升。
巴伦周刊表示，阿里巴巴此次也是今年美国资本市场规模最大的公司债券发行计划。
美国GMP证券公司专门研究固定收益投资产品的分析师阿德里亚·米勒（AdrianMiller）在接受巴伦周刊网站采访时表示，最近美国资本市场对于新发行企业债券的需求都很强劲，最近投资级别的几次发债计划，都获得了成功。
米勒表示，阿里巴巴是一家投资界都很熟悉的公司，拥有良好的财务健康状况，对于这样的企业，投资级企业债券市场显然是张开了怀抱。
这位分析师表示，阿里巴巴公司债券的需求很踊跃，这导致一共发行80亿美元，却获得了570亿美元的认购订单。
此次债券发行将会在美国当地时间周四下午结束，另外由于出现大幅超额认购，因此债券上市之后的利息差空间将十分有限。
早前，美国《华尔街日报》曾披露，阿里巴巴将发行的五年期债券，收益率只比美国国债高出了1.1个百分点，但最终发行时，收益率比原计划更低，收益率走低，意味着债券更加抢手，导致价格上涨。
作为对比的是，eBay最近发行的五年期企业债券，收益率比相同期限美国国债高出了0.87个百分点。
据巴伦周刊网站报道，阿里巴巴原定分为8批债券，但最终取消了其中的一批，即五年期的浮动利率债券。