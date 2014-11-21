押注美联储加息最佳投资：交易美债波动指数

随着市场预期美联储迟早会走出"零利率"，人们普遍预计的美联储可能在2015年加息，对于这将如何影响国债市场，投资者和交易员们又有了“新玩具”。





据CNBC报道，芝加哥期权交易所(CBOE)已经在其VIX产品组合(波动指数)中加入了新成员——追踪10年期美债市场情绪的期货。这一期货(代码VXTYN)在一周前开始交易。对与1个月前，也就是十月份的政府债券收益的洗盘活动来说有些迟，但距离人们普遍预计的美联储可能在2015年加息所带来的利率实际波动的时间点还远，交易员们还有足够的时间摩拳擦掌。



这一指数本身也是一种期权，在芝加哥期权交易所，通过看涨期权(Call)和看空期权(Put)等活动进行交易，与CBOE的明星产品“标准普尔500波动指数”(S&P 500 Volatility Index)类似。而标普500波动指数(见华尔街见闻早前报道)是目前华尔街最受欢迎的度量市场恐慌程度的指标。事实上，CBOE早在2013年5月就开始绘制债券的波动性走势，但这个月才将它加入到期权交易中。



芝加哥期权交易所主席Edward T. Tilly在一份声明中表示：



“我们非常激动能通过这个产品首次进入这一领域，它能帮助投资者更好地管理利率波动的风险。”



这一10年期美债波动指数更多的是与基准价格变化挂钩，而不是收益率。



非常有趣的是，尽管市场上发生了很多意外波动和扭曲，包括10月15日发生的市场混乱，但市场一致预期一年内收益率将上升——未来12个月10年期美债波动指数基本保持不变。周三早间，这一指数下跌了1.7%，即使10年期国债价格几乎没有什么变化。

CBOE在新闻通稿中这样写道：



对这一交易感兴趣的将是“抵押贷款支持证券(MBS)的投资者，和其他一些寻求对冲利率变动的信贷管理经理；渴望利率波动，并寻求强化收益率的机构大型债券基金；以及想要表达他们对未来货币政策事件的，想要捕捉不同资产波动性间错误定价机会(例如固定收益与股票波动性之间的错误定价)的对冲基金、波动性套利公司和全球宏观参与者。



现在CBOE提供了9种VIX工具相关的合约，包括黄金(1190.80, -0.10, -0.01%)、石油等商品以及股指等。