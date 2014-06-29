现货白银周五(6月27日)欧市盘中先抑后扬，触及日内低点20.93后持续上行，收复大部分跌幅。

日线图上，现货白银隔夜收涨0.06美元，录得长下影小阳线，白银突破中长期下行阻力，上行空间打开。指标上，MACD红色动能柱稍有收缩，双线金叉向上；KD指标金叉延伸向上，双线再度发散；相对强弱指标RSI录得77.80，拐头向上。

我认为，现货白银上行空间打开，短期或进一步上行。白银上行的初步目标位于2月24日-5月1日跌势的76.40%斐波拉契回撤位21.30，进一步阻力位于21.80水平，有望触及2月24日高点22.16美元/盎司。

白银下行的初步支撑位于20.75，进一步支撑位于20.50水平，更关键支撑位于20.00美元/盎司。

1H4H都一致看跌 其中1H动能加速度极小 4H加速度最低位横向MACD上涨动能很小快接近0轴 日线图仍然看涨且没有显示多顶点合一线 说明前中短线震荡下跌后会反弹创新高点 这个新高点很有可能就是这个大回调波浪的顶峰值

白银短线看跌，中短线震荡回调蓄力，中线看涨继续上冲高点，

长期趋势：谨慎看涨

短期趋势：谨慎看涨

阻力位 21.3 21.8 22.16

关键

支撑位 20.75 20.5 20.0