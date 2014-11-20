美联储纪要或对加息有所暗示 投资者拭目以待

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11月19日讯——美联储将于周三(11月19日)发布此前10月29-30联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，这已经引起了市场各界的密切关注。 在此前10月底的政策会议上，美联储尽管对就业市场以及总体经济状况予以了肯定性的评价，但仍保留了在“相当一段时间”之后才会开始加息的措辞，而具体何时开始加息，则需要取决于日后的更多具体经济数据而定。
美联储官员在上月会议上就决议措辞的争论状况，将是投资者在会议纪要中所关注的重点，而大家尤为关注的是，美联储会否在此后下月中旬的年内最后一次会议上取消“相当一段时间”的措辞。而摩根大通的首席美国经济问题专家费罗利(Michael Ferori)则指出，美联储在此前9月份的会议纪要中显示其在政策前景指引等议题上始终保持着小心翼翼的姿态，不愿过多惊动市场投资者。因此，对于此后可能会采取的进一步政策行动，美联储可能会会议纪要中就先行有所透露。
美联储官员在上月会议上就决议措辞的争论状况，将是投资者在会议纪要中所关注的重点，而大家尤为关注的是，美联储会否在此后下月中旬的年内最后一次会议上取消“相当一段时间”的措辞。而摩根大通的首席美国经济问题专家费罗利(Michael Ferori)则指出，美联储在此前9月份的会议纪要中显示其在政策前景指引等议题上始终保持着小心翼翼的姿态，不愿过多惊动市场投资者。因此，对于此后可能会采取的进一步政策行动，美联储可能会会议纪要中就先行有所透露。