三星计划2015年底推出可折叠曲面屏手机

北京时间11月19日早间消息，三星集团下属显示屏厂商三星Display的一名高管表示，该公司将推出曲面屏智能手机，这样的手机将可以对折。



三星Display商业战略团队副总裁李昌勋(Lee Chang-hoon，音)在于纽约举行的2014年三星投资者论坛上表示：“到明年底，我们将确保每月3万至4万块曲面屏的产能。到2016年，除三星之外，没有其他公司能实现这样的产能。”



他同时表示：“我们计划于明年底面向消费者推出一款配备曲面屏的产品。不过，关于最终产品，目前我们尚未做出任何最终决定。”

三星电子近期推出的Galaxy Note Edge配备了位于手机侧面的曲面屏，这款手机获得了用户好评。目前，该公司正计划进一步发展曲面屏智能手机产品。三星Display负责为Galaxy Note Edge生产曲面屏，该公司计划扩大生产曲面屏的A3生产线产能。



李昌勋还表示，三星Display计划削减AMOLED显示屏的生产成本，从而吸引更多客户。目前，这类显示屏的生产成本高于传统液晶屏。



他表示：“AMOLED的一大优势在于，由于无需背光，因此相对于液晶屏可以有着更低的制造成本。我们准备与液晶屏展开直接竞争。AMOLED屏幕的价格类似于液晶屏，但性能更强。我们很有信心，将会有更多人购买AMOLED屏幕。”



三星Display还将减少对三星电子的依赖，从而扩大AMOLED屏幕的市场。李昌勋表示：“在3年时间内，我们将把内部订单和外部订单的比例平衡至50%对50%。我们将可以提升面向其他厂商的销量。”