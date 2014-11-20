苹果因侵犯寻呼机专利被判赔偿2360万美元

北京时间11月19日上午消息，美国法院认定苹果公司未经许可使用SkyTel寻呼机技术，因此要求其赔偿对方2360万美元。



美国德克萨斯州的一名联邦法官周二称，MTel为SkyeTel网络开发的相关专利有效，苹果从1990年代开始便一直在未经许可的情况下使用这些专利。MTel指责苹果的Airport WiFi产品以及iPhone、iPad和iPod Touch设备均在信息功能中使用了这项技术，但法官授予的赔偿额仅相当于其索赔额的十分之一。



这是苹果公司数月来遭遇的第二起寻呼机技术侵权诉讼。该公司在上月的另外一起诉讼中获胜。



MTel的专利是1990年代中后期获得的，有的最近刚刚过期，有的即将过期。该公司是1990年代无线信息领域的先驱企业，其SkyTel双路寻呼系统相当于那时的智能手机。如今，MTel已经成为私有公司United Wireless的技术授权部门，后者与其他企业共同拥有和运营SkyTel网络，以供急救人员和医生使用。



“当初在SkyTel工作的员工远远领先于他们所处的时代。”United Wireless CEO安德鲁·费顿(Andrew Fitton)说，“这是对他们工作一种证明。”



MTel认为，苹果的设备依靠基础技术传输和存储信息，因此应当支付专利费。该公司索赔2.372亿美元，折合每台设备1美元。



“苹果拒绝承认他人的贡献，”MTel代理律师德隆·达酷斯(Deron Dacus)说，“本案是一场公平之战。”



苹果否认侵犯MTel的专利，并表示，MTel试图将表情符号和日程邀请功能据为己有。苹果还认为，这些涉案专利无效，因为它们并没有涵盖新的创新。苹果律师布莱恩·弗格森(Brian Ferguson)认为，MTel最多只能获得100万美元的赔偿。



“2.37亿美元的赔偿根本不合常理，完全不合逻辑。”他说。



苹果发言人尚未对法院判决作出评论。



三星电子也曾被控侵犯这些专利，法院将于12月15日宣判。

