金价一夜跌回四年前 有人一口气买3公斤金条

美联储退出QE(量化宽松政策)，而日本央行又突然推行量化宽松规模的货币政策，使得国际金价近日连续暴跌，最低跌至1160.5美元/盎司，创下四年多来的新低。昨日，国际金价仍处在四年以来低位，在1167美元/盎司左右挣扎。



国际金价的大幅下跌，立刻引起了国内市场金饰品和投资金条价格的波动。



记者从杭州市场了解到，上周末以来，去黄金饰品专柜看款式的消费者明显增加，但总体比较理智。另外，部分投资性质的买家出手比较干脆，有人昨天买了3公斤金条。



从上周末开始，各个黄金专柜都纷纷下调了饰品金价格，几乎所有的品牌都已经调至300元/克以下，较之前都下调了10多元/克，最低的甚至调至了265元/克。

一些知名品牌，如老凤祥、周大福、周生生、中国黄金等，其金饰品价格调至了275元/克—295元/克，工费是另外计算的。



老凤祥的销售人员告诉记者，金价一下子跌到了295元/克，对很多消费者来说还是有吸引力的，最近就有蛮多人来看款式，也有很多顾客打电话来咨询。



“上周末国际金价大跌，看黄金的人一下子多了许多。虽然没有去年4月份那时候那么疯狂，但人也是挺多的。不过，总体来看，问的人更多一些，也有一些没有绷住，买回去了。”明牌珠宝的工作人员告诉记者。



在商场里，记者注意到买黄金饰品的人的确不少，但更多的是买小件的东西。不少消费者表示，也不知道是不是还会跌，大件的还是先不买了，过一阵子再说。大部分消费者都显得比较理智。



“去年金价下滑的时候，我抢着买进不少黄金，但你看现在金价多低，我一克亏了70多元了。”有消费者表示。



相比之下，购买投资金条的人这几天明显增加。中国黄金凤起路旗舰店的章店长告诉记者，自从上周五黄金大跌以后，来买投资金条的人多了不少。“从上周五到今天(11月4日)，我们卖出了差不多10多公斤金条，今天还有一个顾客买走了3公斤投资金条。这个顾客之前没有买过投资金条，但他一直在关注金价，这次大跌后，他觉得时机差不多了，就买了。”



去年以来，每次黄金价格大跌，我们总习惯去给“中国大妈”算笔账：与疯狂抢购黄金的时候比，她们亏了多少。有业内人士指出，以2013年4月份的金价为基础计算，她们抢购的金条、金饰品价值至少已跌去了20%。



吃过多次“亏”的“中国大妈”这次是否再度出手呢？记者从杭城的黄金专柜了解到，虽然“中国大妈”们没有抢购黄金，但蠢蠢欲动的人仍然不少。