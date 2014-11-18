苹果手机病毒制作者被捕：由360举报 均来自国内

制造和传播针对苹果系统的“Wirelurker”恶意程序的三名犯罪嫌疑人已被抓获，而传播这一病毒的“麦芽地”论坛也已经被关闭。





上周末，北京警方发布消息称，通过360公司举报，制造和传播针对苹果系统的“Wirelurker”恶意程序的三名犯罪嫌疑人已被抓获，而传播这一病毒的“麦芽地”论坛也已经被关闭。



近期，一种攻击苹果设备的新型恶意软件“WireLurker”在互联网暴发，黑客可以利用该恶意软件对苹果设备用户实施恶意推广、安装恶意软件等。11月5日，国外安全公司PaloAltoNetworks在关于此恶意软件的相关报告中指出，该恶意软件的主要来源是中国第三方苹果软件商店“麦芽地”。据了解，“WireLurker”是具备自动同时感染Mac电脑和未越狱苹果手机的病毒木马，目前已有近500款应用被感染，总下载量超过50万次。

首都网警官方微博称，根据奇虎360公司举报，北京市公安局已于11月13日将涉嫌制作、传播该恶意程序的陈某、李某和王某抓获。经查，三人为非法获利合谋编写该款程序,并通过“麦芽地”论坛传播。目前犯罪嫌疑人陈某、李某已被刑事拘留，涉案网站已被关停。



国外安全机构的研究报告称，这是迄今为止监测到的针对苹果用户的“最大规模的攻击”。在该恶意程序被发现后，传播源头麦芽地论坛上曾有用户称该软件的原始出处是海外，但最终警方调查发现，编写和传播该恶意程序的嫌疑人还是来自国内。



由于向警方报案并率先实现对该病毒查杀的360公司同时也是“麦芽地”的早期投资人，因此也有外界声音对360提出质疑，怀疑其自己制毒自己杀。对此，360公司在一份公开声明中表示，这是对360抹黑的不实言论，360保留追究其法律责任的权利。