中国商人通过阿里出售导弹材料 广告遭删除

美国财政部表示，该公司违反联合国制裁规定，出售弹道导弹技术给伊朗。它说，这家公司属于中国商人李方伟（音）。



今年4月，美司法部悬赏500万美元缉拿李方伟。



据美国检察官普里特·巴拉拉说，这名中国商人利用空壳公司做幌子，进行非法交易。



今年9月，伦敦大学国王学院致力于追踪特殊材料交易的一个研究小组发现Alibaba.com上有这家中国公司的产品列表。Alibaba.com网站为中国出口商和境外企业客户牵线搭桥。



该研究小组说，阿里巴巴删除该公司的产品列表“是向遵守旨在防止大规模杀伤性武器扩散的国际法规迈出了积极的一步”。



阿里巴巴还删除了其他五家总部在伊朗的公司的产品目录，这些公司均受到西方的制裁。



阿里巴巴和中国其他一些交易网站列出了许多具有民用和武器应用“双重用途”的在售物品。



不过，阿里巴巴是迄今为止最大也是最明显的交易网站，它引来了一些人的批评，指责其没有采取更好的措施来监管无视国际禁令的第三方供应商。



据称，在阿里巴巴网站上打广告销售的产品包括适用于离心机制造的材料，以及适用于核武器制造有关的装置。其中一些产品都已经被撤下。



虽然Alibaba.com已删除上述大连公司的产品，但是这家公司在1688.com上仍在列。不过1688.com与该公司网页的超链接已经过期，电话号码也无法接通。



除了阿里巴巴以外，其他至少十几个交易网站上也有该公司的目录，如Tootoo.com、Tradekey.com等。



李方伟是谁？



多次接受媒体电话采访



美国联邦调查局（FBI)在其官网上列出了李方伟的通缉令，通缉令上的照片是一张黑白照片。据通缉令上描述的基本情况，李方伟1972年9月18日出生于中国黑龙江省，身高173厘米左右，上嘴唇有一颗痣，能说中文和英文。



李方伟此前一直否认指控。



2006年和2009年，李方伟曾经两次因为涉嫌向伊朗提供弹道导弹零部件而被美方制裁。



在2009年，曼哈顿地方检察官对李方伟提出包括伪造商业记录和共谋等在内118项指控，称这位中国商人向伊朗出售大量可用于研制核武器和导弹运载工具的材料，美国财政部禁止他及旗下公司LIMMT在无许可或无授权的情况下在美国开展业务。



据《华尔街日报》报道，他曾接受该美国媒体的电话采访，并表示他的产品“在世界各地都有卖，并不是用来制造武器”。当时李方伟的居住地是辽宁省大连市。



2013年，李方伟在接受英国媒体采访时表示，自己仍然会接到伊朗方面的商业资讯，不过都是合法的贸易。不过据曾采访过他的多家外国媒体称，近日试图再次联系李方伟已联系不上，包括他旗下的数家公司。

美国财政部表示，该公司违反联合国制裁规定，出售弹道导弹技术给伊朗。它说，这家公司属于中国商人李方伟（音）。



今年4月，美司法部悬赏500万美元缉拿李方伟。



据美国检察官普里特·巴拉拉说，这名中国商人利用空壳公司做幌子，进行非法交易。



今年9月，伦敦大学国王学院致力于追踪特殊材料交易的一个研究小组发现Alibaba.com上有这家中国公司的产品列表。Alibaba.com网站为中国出口商和境外企业客户牵线搭桥。



该研究小组说，阿里巴巴删除该公司的产品列表“是向遵守旨在防止大规模杀伤性武器扩散的国际法规迈出了积极的一步”。



阿里巴巴还删除了其他五家总部在伊朗的公司的产品目录，这些公司均受到西方的制裁。



阿里巴巴和中国其他一些交易网站列出了许多具有民用和武器应用“双重用途”的在售物品。



不过，阿里巴巴是迄今为止最大也是最明显的交易网站，它引来了一些人的批评，指责其没有采取更好的措施来监管无视国际禁令的第三方供应商。



据称，在阿里巴巴网站上打广告销售的产品包括适用于离心机制造的材料，以及适用于核武器制造有关的装置。其中一些产品都已经被撤下。



虽然Alibaba.com已删除上述大连公司的产品，但是这家公司在1688.com上仍在列。不过1688.com与该公司网页的超链接已经过期，电话号码也无法接通。



除了阿里巴巴以外，其他至少十几个交易网站上也有该公司的目录，如Tootoo.com、Tradekey.com等。



李方伟是谁？



多次接受媒体电话采访



美国联邦调查局（FBI)在其官网上列出了李方伟的通缉令，通缉令上的照片是一张黑白照片。据通缉令上描述的基本情况，李方伟1972年9月18日出生于中国黑龙江省，身高173厘米左右，上嘴唇有一颗痣，能说中文和英文。



李方伟此前一直否认指控。



2006年和2009年，李方伟曾经两次因为涉嫌向伊朗提供弹道导弹零部件而被美方制裁。



在2009年，曼哈顿地方检察官对李方伟提出包括伪造商业记录和共谋等在内118项指控，称这位中国商人向伊朗出售大量可用于研制核武器和导弹运载工具的材料，美国财政部禁止他及旗下公司LIMMT在无许可或无授权的情况下在美国开展业务。



据《华尔街日报》报道，他曾接受该美国媒体的电话采访，并表示他的产品“在世界各地都有卖，并不是用来制造武器”。当时李方伟的居住地是辽宁省大连市。



2013年，李方伟在接受英国媒体采访时表示，自己仍然会接到伊朗方面的商业资讯，不过都是合法的贸易。不过据曾采访过他的多家外国媒体称，近日试图再次联系李方伟已联系不上，包括他旗下的数家公司。