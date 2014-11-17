阿里巴巴IPO配售：华夏基金获配2000万美元

阿里巴巴股票于美国时间9月19日正式挂牌纽交所。



据《每日经济新闻》记者了解，此次获得阿里IPO配售的主要是国际大型机构，中国境内的机构斩获不多，其中获得配售的基金公司有4家，分别是华夏、博时、融通和汇添富。华夏基金获配的额度最大，为2000万美元，另外华夏香港获160万美元额度；博时的六只产品“全中”，共获得500万美元额度；融通获配了一小部分额度；此外，汇添富海外添富牛11号资产管理计划，下单金额为2800万美元，获得7万股配售，合计476万美元，获配比例为17%。



有消息人士称，华夏基金以打新名义获得了阿里IPO份额，专户产品、QDII等都会分享这个额度。今年7月，不少国内基金公司推出“打新”阿里计划，因为个人投资者尚不能直接投资美股市场，且部分投资者缺乏海外市场操作经验，因此，借助一些专业机构参与参与阿里上市盛宴不失为一条捷径。一家基金公司人士建议，个人投资者可借道基金公司QDII参与，大型基金公司出海打新，多数扮演的是B类投资人（即机构投资人、战略投资人和长期投资人）的角色，通常会得到比较高的中签率。



据上述消息人士透露，华夏获得的2000多万美元额度是“纯打新”得来的。另据博时基金相关人士透露，博时旗下6只专户产品在阿里IPO上全部“打中”。



有投资机构分析称，阿里此次IPO旨在换取更多长期价值投资者进场，会尽量以保守定价为超高估值降温，从而使投资者摆脱短期逐利心态。



据相关知情人士称，机构能获得较多的额度，除了长期投资业绩优秀外，还要与阿里高层有互动良好，以及与此次承销阿里的六大海外投行有密切联系。

