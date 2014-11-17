天猫最年轻总监：让每个包裹少走一公里

“如果完不成双11的目标，我就不刮胡子了。”



阿里巴巴天猫大家电供应链负责人印井在阿里西溪园区的会议室里对记者说。他嘴唇和下巴上的胡须让这个1982年出生的资深总监看起来颇有一股艺术范儿。



仅仅是在去年和马云在斯坦福大学见面长谈了一次，他就毅然从气候宜人的美国西海岸西雅图飞回了西子之畔杭州。这位加入阿里巴巴不到一年的“80后”，头上顶着很多有意思的光环：其中最耀眼的一个是，他是整个天猫最年轻的资深总监，有资格参加集团战略层面的会议。



印井一直用幸运这个词来概括自己的这次人生转变。年过而立的他，想为中国人做点事情。 “让每件包裹少走一公里路”，通过供应链的整合与创新提高大件商品的物流配送效率和服务体验，并以此构建一个可复制的物流生态系统，是印井眼下的一个梦想。

982年出生的印井在16岁那年就按照父母意愿去国外留学，在国外学习、生活了快20年，他日常对服务的理解已经是“美国标准”。“美国有个UPS，无论你生活在哪个城市或乡村，一个UPS就解决物流的全部问题了，而且各地享受到的服务是一样的。”他说。



但如果消费者在中国买一台对开门电冰箱，各品牌商的配送服务参差不齐，即便是同一家品牌，由于绝大多数的品牌商使用各地的第三方物流送货，广州买家和新疆买家的服务体验也是不一样的；如果选择网购，广大农村地区无法配送，城市里可以配送，但谁来服务好最后30米（扛上楼）？



去年12月，阿里巴巴与海尔电器集团签署了28.22亿港元投资。这笔签约完成后的同一个月内，印井正式入职阿里巴巴，在以助理身份跟随现任阿里巴巴集团COO张勇横向了解了集团各线业务后，他开始执掌全面接入日日顺物流体系的天猫大家电核心——供应链管理。



“你能想象在天猫上买对开门冰箱的用户里农村家庭占比最高吗？他们的房子空间更大。”印井说，以往受限于物流触达范围，农村消费者对大件商品的网购需求多少被压抑了，天猫大家电接入日日顺之后的这套物流体系激活了农村市场的家电网购需求。



海尔电器此前公布的数据显示，日日顺物流在全国具有很强的渗透率，其拥有9个发运基地，90个物流配送中心，仓储面积达200万平方米以上，拥有县级专卖店7600多家，乡镇专卖店26000家，村级联络站19余万个，并在全国 2800多个县建立了物流配送站和17000多家服务商网点。



与阿里的合作，让这个曾经隐藏在水面以下的庞然大物走到舞台中央。据一位业内人士说，日日顺的配送范围已达98%以上，目前只有西藏部分地区尚未触达，这些渠道资源将让天猫的大件商品配送服务“插上翅膀”。



少走一公里路



印井在MBA阶段读了全球供应链管理。入职阿里前，他在亚马逊西雅图总部云计算公司AWS（Amazon Web Services）任职，负责围绕服务器的全球供应链管理。多年的供应链管理经验让他充满自信。



蓄着胡须的印井之前已在公司内部起誓，不实现双11目标就不刮胡子。但他不肯向记者透露具体的KPI目标是什么，“天猫大家电的目标不只是销售额，还有消费者的服务体验。”从他的语气不难猜出，他或许很快就会用上剃须刀了。



今年，品牌化和垂直化是天猫战略转型的方向，而大家电是在垂直化上走得最深的品类之一。



眼下的这套供应链对入驻商家的货品进行统仓统配，配送人员提供的是标准化的上门服务流程，菜鸟网络同时提供技术和数据支持。对于天猫+菜鸟+日日顺这套体系，马云将其称为“win-win-win”三赢模式。目前，接入日日顺体系的天猫大家电品牌商户的比例不到一半，核心品牌基本都与日日顺打通。



在传统的采销模式下，品牌厂商把货卖给自营电商后，对后者销售的反馈数据不了解，或存在滞后性。阿里的做法是把大数据开放给厂商，与厂商的CRM系统打通，多少货品，卖给了哪个地方的消费者，厂商一目了然，便于按需生产，让厂商直接与消费者形成互动。



印井认为，与电商自营模式相比，家电品牌商家在天猫平台上开的是属于自己的店，货品更全，质量和服务将更有保障，“有谁想砸了自己的牌子呢？”



供应链建设让品牌商尝到了甜头，但也有部分中高端的商户提出了特殊的要求，比如物流能否给那些花几万块钱买了一台冰箱的消费者提供差异化的尊贵服务？



在印井看来，他来阿里巴巴的使命不只是做大家电，而是搭建一套可复制的物流生态体系，纳入更多的商家和行业。往更远了说，其目的是向电商界输出一种新的物流标准和服务价值理念。



“要从两轮驱动变成四轮驱动。”针对电商的未来，印井打了一个很形象的比喻，过去15年，电商更多的是像一台前轮驱动的车，即货品网购前端做得不错，但后端的物流供应链驱动不够。他希望通过服务升级，实现让每件包裹少走一公里路，提高效率。