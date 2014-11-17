习近平：根据G20共识 中国将定期发布石油库存数据

11月16日，二十国集团领导人第九次峰会在澳大利亚布里斯班继续举行。中国国家主席习近平出席并发表讲话。习近平表示，根据G20共识，中国将定期发布石油库存数据。



据中新网报道，在讨论增强世界经济抗风险能力议题时，习近平指出，第一、继续改革国际金融体系，加快国际货币基金组织[微博]份额改革进程。第二、加强全球税收合作，打击国际逃避税，帮助发展中国家和低收入国家提高税收征管能力。第三、深化反腐败国际合作。第四、加大关注发展问题，树立以增长促发展、以发展促增长的发展观，支持发展中国家发展。



在讨论能源议题时，习近平强调，二十国集团必须从完善全球经济治理的战略高度，建设能源合作伙伴关系，培育自由开放、竞争有序、监管有效的全球能源大市场，共同维护能源价格和市场稳定，提高能效，制定和完善全球能源治理原则，形成消费国、生产国、过境国平等协商、共同发展的合作新格局。



习近平宣布，根据二十国集团在数据透明度方面的共识，中方将定期发布石油库存数据。中方计划2030年左右达到二氧化碳排放峰值，到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右，同时将设立气候变化南南合作基金，帮助其他发展中国家应对气候变化。

在讨论国际贸易议题时，习近平指出，贸易保护主义损人不利己。二十国集团有能力、有责任推动建设统一、开放、普惠的全球大市场，推动多哈发展回合谈判早日完成，还要营造有利于各国发挥特长、实现优势互补的贸易环境，帮助发展中国家提升在全球价值链中的地位并获益。



与会成员领导人同意，抓紧落实国际货币基金组织份额改革，继续推进金融监管改革，采取措施确保国际税收体系公平。建设反腐败合作网络，返还腐败资产，拒绝为腐败官员提供避罪港。加强能源合作，提高能效，逐步取消化石燃料补贴，支持可再生和清洁能源，应对气候变化挑战。反对贸易保护主义，各种双边、区域和诸边贸易协定应该互为补充、透明，帮助发展中国家贸易发展。



会议还讨论了埃博拉疫情，强调二十国集团应该在防控疫情和救助灾情方面发挥更大作用。



会议宣布，中国主办2016年二十国集团领导人峰会。习近平表示，中方有信心当好2016年主席国及2015、2017年“三驾马车”成员，同各方一起把二十国集团机制维护好、建设好、发展好。