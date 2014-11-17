中国商业银行不良贷款余额突破7000亿 不良率创近四年新高

北京11月16日电 根据中国银监会披露的最新数据，截至三季度末，中国商业银行不良贷款余额达7669亿元(人民币，下同)，较上季末增加725亿元，连续十二个季度上升；不良贷款率为1.16%，较上季末上升0.09个百分点，亦创近四年新高。

所谓不良贷款，按照中国国内的监管规定，商业银行应按照风险程度将贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中，关注类贷款指借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款；贷款五级分类的后三类合称为不良贷款，往往意味着借款人无法足额偿还借款。

对此，金融问题专家赵庆明16日在接受中新社记者采访时表示，从数据分析来看，近期国内银行业不良贷款规模继续攀升并不意外，其上升的增速则取决于多个变量，比如国内经济增速放缓、房地产价格回调、中小企业和小微企业的经营情况未出现明显改善等。



但赵庆明亦强调，总体来看，各家银行的整体拨备覆盖率依然都保持在200%以上甚至更高水平，这样的拨备幅度和较好的盈利水平足以支撑银行业的资产质量不发生大的问题。



最新的数据还显示，截至三季度末，商业银行贷款损失准备余额为18952亿元，较上季末增加698亿元；拨备覆盖率为247.15%，较上季末下降15.74个百分点；此外，银行业利润增长亦保持平稳。2014年前三季度商业银行平均资产利润率为1.35%，同比下降0.01个百分点。



值得注意的是，针对未来不良贷款的发展趋势，银行业内似乎持相对悲观的论调。根据交通银行(4.60, -0.04, -0.86%)发布的三季报，该银行预计未来不良资产可能还会呈现惯性温和增长，未来风险逐步从小微企业向大中型企业蔓延、从产能过剩行业向上下游行业蔓延、从风险已经集中显现的华东及沿海地区向中西部地区蔓延的可能性加剧。