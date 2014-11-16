库克的14件趣闻：内裤穿两年

苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）日前通过《彭博商业周刊》坦承了自己是同性恋者的事实。然而作为全球最大企业的领导人，相比其个人性向问题，显然还有更值得投资者去关注的方面。美国财经网站MarketWatch就根据库克过去的讲话和行动，总结出了有关其14点特别值得我们去了解的价值观和人生态度：



1、库克为人很挑剔



“如果餐厅的厨房缺了哪怕一个灭火器，那么该加工厂就不具备资格通过我们的安全检查，直到灭火器的问题获得解决以后。”库克在两年前的一次讲话中提到。



2、库克的行事作风深深受到苹果传奇性人物、公司联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）的影响



库克要求员工要为周末和节假日工作做好准备。在其仍担任苹果COO职位期间，库克甚至有一次直接在会议进行过程中当场将一名员工派遣至中国，以处理某个问题。



3、库克喜欢节俭



根据Mashable网站提供的信息，库克每两年才会为自己添置新的内衣裤，而且还是在Nordstrom打折时期购买的。



4、库克为人慷慨



在库克领导下的苹果如今正逐步改善其“全美最吝啬企业”的声誉。



5、库克是阿拉巴马州人



库克生长在阿拉巴马州Mobile市，其父母分别只是一名普通的船厂工人和药店员工。



6、库克不是哈佛或者斯坦福大学的“辍学生”



与微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）和Facebook创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）这些常青藤大学辍学生不同，库克不仅踏踏实实的在阿拉巴马州Auburn大学拿到了学士学位，之后还在杜克大学拿到了工商管理学硕士（MBA）学位。



7、库克注重环保



在今年二月，库克曾面对投资者表示——如果你不喜欢苹果在环境保护方面所做的努力，那么请你即刻抛售我们的股票。



8、库克是个体育迷



库克是Auburn当地橄榄球队的积极支持者，同时也在耐克公司、美国国家橄榄球基金会（NFF）担任董事。事实上，在库克正式出任苹果公司CEO的新闻稿上，后者的官网文稿标题曾赫然写着“NFF董事蒂姆·库克被任命为苹果CEO”。



9、库克能透析人生



1996年，库克被诊断患多发性硬化，尽管后来被证实为误诊，但这却让他从此对人生有了新的认识。



10、库克注重健康



库克本身是一名自行车爱好者（早前亦有报道称库克曾是兰斯·阿姆斯特朗的粉丝），并经常在苹果总部外的健身馆里锻炼。



11、库克喜欢读书



有报道称库克多次向好友、同事以及新员工推荐一本叫做《与时间赛跑》（Competing Against Time）的书，该书的作者为乔治·史塔克（George Stalk Jr、）。



12、库克不一定会在苹果为自己事业画上句号



库克曾在IBM工作了十多年，其能力在此期间得到认可。更早之前，库克还曾在康柏公司短暂地效力了6个月。



13、库克并不惧怕风险



在不到30岁，人生仅过了四分之一的时候，库克做出了一个追求更大挑战的决定——库克选择在1998年加盟苹果——一个当时被普遍认为处在“濒临灭绝边缘”的企业。



14、库克为自己骄傲



在周四发布于《彭博商业周刊》上的一篇专栏报道中，库克公开地承认自己是同性恋者的事实，并表示为此感到骄傲。库克从未刻意地隐瞒自己的性向问题，并认为“（成为同性恋）是上帝给予自己最好的一份礼物。”

